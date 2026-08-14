LINK para reportar y buscar personas desaparecidas tras el terremoto en Colombia

El pasado 10 de agosto de 2026, Colombia sufrió un fuerte terremoto de magnitud 7,4, reportado por el Servicio Geológico Colombiano, que ha dejado una compleja situación humanitaria en varias regiones.

Si te encuentras en la búsqueda de algún familiar o conocido, debes saber que las autoridades y diversas iniciativas ciudadanas han habilitado canales digitales para facilitar la identificación y el reporte de ciudadanos.

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Las zonas que han registrado mayores afectaciones son Cali, Pereira, Manizales y varios sectores del departamento del Chocó.



¿Dónde consultar la lista de personas desaparecidas tras el terremoto en Colombia?

Existen dos portales principales donde puedes realizar consultas y verificar los reportes que llegan desde las zonas de desastre.

El primero de ellos es el portal de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que ha dispuesto una sección de "atención al sismo".

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En este sitio, puedes encontrar información procesada directamente por los Puestos de Mando Unificado (PMU) y mapas de los centros de acopio donde podrían encontrarse personas damnificadas. Para acceder, debes ingresar a la dirección web.

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La segunda herramienta clave es Colombia Te Busca, una plataforma que nació como una propuesta ciudadana para responder a la incertidumbre que atraviesa el país.

En este sitio web, colombiatebusca.com, se centralizan reportes de personas desaparecidas o que han perdido comunicación en departamentos como Risaralda, Caldas, Chocó y Valle del Cauca.

Según sus registros más recientes, la plataforma cuenta con miles de inscritos, de los cuales una parte importante ya ha logrado ser localizada, aunque la cifra oficial de desaparecidos suministrada por el Gobierno Nacional se mantiene en 377 personas hasta el reporte del 13 de agosto.

¿Cómo reportar a una persona desaparecida o encontrada por internet?

Si necesitas informar sobre alguien cuyo paradero desconoces, puedes hacerlo de manera rápida a través de los formularios digitales disponibles.

En la página de Colombia Te Busca, solo tienes que pulsar el botón que dice 'Reportar a alguien'. El sistema te pedirá diligenciar un formulario con datos esenciales como el nombre completo de la persona, su edad y una descripción de las características físicas que permitan su identificación.

Es fundamental que, si tienes la posibilidad, adjuntes una fotografía reciente del desaparecido, ya que esto facilita enormemente las labores de reconocimiento en los centros de atención.

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También deberás indicar el último lugar donde fue vista la persona y dejar tus datos de contacto como reportante para que las autoridades o voluntarios puedan comunicarse contigo en caso de hallazgos.

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Además de estas opciones web, la Cruz Roja Colombiana ha habilitado una línea de atención directa a través de WhatsApp (+57 321 213 9525).

Por este canal, puedes enviar información tanto de personas que buscas como de ciudadanos que hayas encontrado y que necesiten ser reportados ante los organismos de socorro.

