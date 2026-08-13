¿El clima cambia antes de un terremoto? Esto dijo el Servicio Geológico Colombiano

Tras el reciente terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto en Colombia, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió una serie de aclaraciones para desmentir algunas creencias populares sobre una posible relación entre el clima y los sismos.

El evento telúrico, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ha dejado hasta el momento un saldo de 273 personas fallecidas, más de 3.800 heridas y 377 desaparecidas, según las cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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¿Influye el calor o el clima en los sismos?

Una de las dudas más frecuentes entre la población es si las altas temperaturas o los cambios repentinos en las condiciones climáticas pueden ser señales de un temblor. Ante esta inquietud, el SGC fue enfático al señalar que no existe evidencia científica que relacione directamente ambos fenómenos.

Según la entidad, la atmósfera y el subsuelo tienen dinámicas y procesos propios que no están directamente relacionados entre sí.

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El organismo explicó que en Colombia se registran sismos todos los días, independientemente de las condiciones climáticas, ya sean lluvias, cielos despejados o altas temperaturas.

En ese sentido, el SGC desmintió las especulaciones que circulan en redes sociales sobre supuestas señales previas a los sismos relacionadas con el calor, las nubes o cambios en el estado del tiempo.

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¿El clima cambia antes de un terremoto? Abrimos 🧵 con 6 dudas resueltas sobre el sismo del pasado 10 de agosto. — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 13, 2026

Detalles del terremoto de magnitud 7,4

El sismo registrado el pasado lunes tuvo una profundidad de 103 kilómetros. Debido a las características del movimiento, las ondas sísmicas fueron percibidas en una amplia zona del territorio nacional.

La duración en la que fue percibido el movimiento también varió dependiendo de la ubicación y de las condiciones del terreno en cada región afectada.

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Asimismo, el SGC explicó la diferencia entre magnitud e intensidad. La magnitud corresponde a la energía liberada por el sismo en su origen y constituye un valor único para cada evento. La intensidad, en cambio, describe los efectos y la forma en que el movimiento es percibido en un determinado lugar, por lo que puede variar de una zona a otra.

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Por otro lado, la entidad desmintió la creencia de que la ocurrencia de pequeños sismos evita que posteriormente se produzca uno de mayor magnitud. Estos movimientos no necesariamente liberan la energía suficiente para impedir un terremoto de mayor intensidad.

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¿𝐏𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐞́ 𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐬𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐭𝐢𝐨́ 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐢 𝐟𝐮𝐞 𝐭𝐚𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐨?



Piensa en una linterna: si la acercas a una pared, ilumina un área pequeña; si la alejas, la luz cubre una superficie mayor. Con las ondas sísmicas ocurre algo parecido. Al… pic.twitter.com/e9AMBhOOM6 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 13, 2026

Recomendaciones del SGC ante un sismo

Tras la réplica de magnitud 4,2 registrada durante la mañana de este jueves 13 de agosto en el área del epicentro del terremoto, las autoridades reiteraron la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones de seguridad.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Protegerse durante el movimiento y ubicarse en un lugar seguro.

Alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y elementos inestables.

No utilizar ascensores durante el sismo.

Una vez termine el movimiento, evacuar si las condiciones de la edificación lo requieren y seguir las indicaciones de los organismos de socorro.

Consultar información únicamente a través de fuentes oficiales y evitar compartir mensajes sobre supuestas predicciones de terremotos.



El Servicio Geológico Colombiano continúa monitoreando la actividad sísmica del país y hace un llamado a la ciudadanía a consultar información oficial para evitar la propagación de rumores o supuestas predicciones que no cuentan con respaldo científico.