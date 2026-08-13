Ella es Diana Troncoso, la bioingeniera que sobrevivió más de 29 horas bajo los escombros

El 10 de agosto de 2026, un sismo de magnitud 7,4 sacudió a Colombia y dejó varias historias de supervivencia en Cali. Entre las ruinas del edificio Torres del Limonar, en el barrio Capri, se encontraba Diana Marcela Troncoso Escobar, una bioingeniera de 31 años.

La joven permaneció atrapada durante más de 29 horas tras el colapso total de la estructura, de cinco pisos. Según contó su padre, Álvaro Troncoso, a Noticias Caracol, Diana estaba sola en su apartamento, pues su familia había salido apenas diez minutos antes.

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El hallazgo con vida de Diana se convirtió en una noticia que llevó esperanza a Cali tras el fuerte movimiento telúrico. El alcalde Alejandro Éder confirmó su rescate el 11 de agosto, mientras destacó el trabajo realizado por los organismos de socorro durante la emergencia.



El cabo Sebastián Sánchez, quien estuvo al frente de la maniobra técnica, explicó a varios medios de comunicación que los equipos trabajaron durante 16 horas seguidas para llegar hasta la joven. Los Bomberos de Cali y Bogotá realizaron una compleja apertura vertical desde el quinto nivel hasta el segundo piso.

¿Cómo fue el rescate de la médica Diana Marcela Troncoso?

El contacto inicial con Diana se logró establecer a las 09:00 p.m. del día anterior a su salida definitiva. Sánchez detalló que la mujer nunca perdió la conciencia y siempre estuvo activa, lo que permitió que los rescatistas mantuvieran comunicación verbal.

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Durante el tiempo que estuvo bajo las ruinas, Diana logró sacar una mano para recibir agua e hidratarse constantemente. Esto fue fundamental para sostener sus signos vitales mientras los expertos cortaban el concreto para llegar hasta el punto donde ella yacía.

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Un momento de máxima tensión se vivió cuando un socorrista le pidió calma a la madre de la víctima en el sitio del colapso. Según los videos difundidos por redes sociales el rescatista le aseguró: “Ella ya está canalizada, está estable, ella sale de ahí, no se preocupe... no nos vamos hasta sacarla”.

Finalmente, al mediodía del martes 11 de agosto, Diana fue extraída de los escombros ante la mirada emocionada de los presentes. La comunidad la recibió con aplausos mientras era trasladada en una ambulancia hacia la prestigiosa Fundación Valle del Lili para su atención.

Gracias a Dios, a todos los organismos y voluntarios, Diana ya fue rescatada!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #CaliYElValleSomosTodos pic.twitter.com/v2VGUafJBZ — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Diana Troncoso tras el terremoto en Cali?

El parte médico actual indica que la bioingeniera se recupera de lesiones graves causadas por la compresión de sus extremidades. Su padre mencionó que fue intervenida quirúrgicamente debido a daños en sus brazos y muslos, además de afectaciones en órganos internos.

Una de sus piernas resultó muy afectada por el peso de un muro, dañando seriamente el nervio, lo que le impide mover los dedos del pie. Los especialistas estiman que deberá permanecer en el centro de salud unas seis semanas antes de iniciar sus terapias de movimiento.

Álvaro Troncoso destacó la fortaleza mental de su hija, quien le confesó que el saber que su familia estaba a salvo fue lo que la sostuvo. “Papá a mí me sostuvo 30 horas en la oscuridad porque yo sabía que ustedes no estaban allí. Si hubieran estado, yo me muero”.

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La fe también jugó un papel crucial durante su tiempo bajo tierra, pues Diana se dedicó a rezar el Santo Rosario continuamente. Según relató el padre de Diana el rescatista Brian le aseguró que la escuchaba orar por un pequeño espacio por donde ella asomó la cara para respirar mejor.

En el sector de las Torres del Limonar, los organismos de socorro lograron rescatar a un total de siete personas con vida hasta ahora. Entre los sobrevivientes se encuentra el pequeño Salomón Gómez, un bebé de tres meses que también superó el impacto del terremoto.

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Actualmente, la familia Troncoso enfrenta el reto de empezar de cero, pues el edificio quedó completamente destruido tras el sismo. Mientras Diana avanza en su proceso de recuperación física en la clínica, sus familiares permanecen temporalmente en casa de allegados.