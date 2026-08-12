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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La dolorosa reacción de Maluma tras el terremoto en Colombia: “Qué dolor tan hp”

La dolorosa reacción de Maluma tras el terremoto en Colombia: “Qué dolor tan hp”

El artista urbano decidió pronunciarse sobre lo ocurrido en Colombia y anunció una iniciativa para apoyar a los afectados.

Maluma expresa su tristeza y solidaridad tras el fuerte terremoto en Colombia
Maluma reaccionó en sus redes sociales tras el sismo en Colombia expresando su conmoción por lo sucedido
Foto: imagen tomada de @maluma
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

El cantante colombiano Maluma se pronunció tras el fuerte movimiento telúrico que afectó a varias regiones del país el pasado 10 de agosto de 2026. El artista antioqueño compartió un mensaje en sus redes sociales en el que explicó cómo se sintió tras conocer la magnitud de la tragedia y anunció acciones para apoyar a los afectados.

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El terremoto provocó graves afectaciones en diferentes zonas del territorio nacional, entre ellas Manizales, Cali y varios municipios del departamento del Chocó. La emergencia también generó una ola de solidaridad entre artistas, deportistas, creadores de contenido y otras figuras públicas.

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Maluma explicó que decidió esperar algunos días antes de pronunciarse debido a la dificultad que tuvo para procesar lo ocurrido. “Ya han pasado un par de días desde la tragedia de nuestro país y no había tenido la oportunidad de enviar un saludo a todos los familiares de las víctimas”, manifestó el cantante al comienzo de su mensaje.

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En su declaración, el artista también habló del impacto que le provocaron las imágenes de las zonas afectadas y expresó su dolor por la situación que atraviesan miles de colombianos.

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“Qué dolor tan hp, a uno le duele en el alma, le duele su pueblo, su tierra, su sangre, por eso, la verdad no había tenido las agallas de hacer este video”, afirmó.

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Después de expresar su pesar, Maluma anunció que pondrá en marcha acciones para contribuir a la atención de las comunidades afectadas.

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¿Qué ayuda anunció Maluma tras el terremoto?

Además de enviar un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas, el cantante aseguró que su equipo de trabajo comenzó a coordinar ayudas para las personas damnificadas.

“Nosotros en nuestro grupo empresarial hemos decidido empezar a ofrecer muchas ayudas”, señaló Maluma, quien explicó que la iniciativa será gestionada a través de las empresas que hacen parte de su grupo.

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El artista también hizo un llamado a sus seguidores y a otras personas que tengan la posibilidad de contribuir a sumarse a las acciones de ayuda humanitaria.

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Maluma destacó que la recuperación de las comunidades afectadas será un proceso que requerirá tiempo y recursos, por lo que invitó a los ciudadanos a realizar aportes de acuerdo con sus posibilidades.

¿Qué otras figuras del entretenimiento se han pronunciado?

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El mensaje de Maluma se suma a las diferentes muestras de solidaridad de figuras públicas colombianas tras el terremoto.

La cantante Karol G también realizó un anuncio relacionado con la emergencia, mientras que el creador de contenido Westcol se trasladó hasta Pereira para entregar ayudas directamente a personas afectadas.

Mientras continúa la atención de la emergencia, los organismos de socorro trabajan en las zonas más afectadas y las autoridades adelantan evaluaciones para establecer las condiciones de las estructuras y atender posibles réplicas.

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