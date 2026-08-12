Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
RÉPLICAS TERREMOTO COLOMBIA
DESASTRE NACIONAL COLOMBIA
DUELO NACIONAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / VIDEO | Rescate de Kiara, perrita que sobrevivió más de 24 horas sin agua ni comida

VIDEO | Rescate de Kiara, perrita que sobrevivió más de 24 horas sin agua ni comida

Tras el fuerte sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país, la historia de una pequeña mascota que quedó atrapada en un edificio a punto de colapsar conmovió a las redes sociales.

Más de 24 horas sin agua ni comida: el video viral de Kiara que movilizó a todo Pereira
Más de 24 horas sin agua ni comida: el video viral de Kiara que movilizó a todo Pereira
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Kiara, una perrita, se convirtió en el símbolo de esperanza tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música

Te cuento que Kiara no solo sobrevivió al sismo, sino que tuvo que enfrentar una prueba de resistencia increíble: permaneció más de 24 horas atrapada en un edificio que estaba a punto de colapsar en el municipio de Pereira.

Últimas noticias

El ‘profeta’ Simón reapareció tras el terremoto en Colombia y volvió a hablar sobre sus supuestas advertencias y nuevos pronósticos.
Virales

Supuesto profeta que predijo terremotos de Venezuela y Colombia apareció con nuevo “anuncio”

Un gallinazo tira de la cuerda de una campana en un campanario de Convención, Colombia.
Virales

La verdad detrás del video del buitre que tocó las campanas de iglesia antes del terremoto

Puedes leer: Ellos son Dastan y Gasper, los perritos rescatistas que viajaron a Cali tras el temblor

Imagina el miedo de esta pequeña, quien se encontraba en el quinto piso de un inmueble que perdió gran parte de su estructura, dejándola prácticamente expuesta al vacío.

Te puede interesar

Terremoto en Colombia lunes 10 de agosto
Nación

Un detalle crucial evitó que desaparecieran Cali, Chocó y Eje Cafetero en el terremoto

Retrato de perfil de la influencer Karina García con un peinado recogido elegante
Farándula

Karina García terminó en urgencias tras episodio con su embarazo en medio de terremoto en Colombia

Fachada lateral de una casa con una grieta profunda y diagonal que recorre la pared exterior desde la base
Ocio

Así puede saber si una grieta en tu casa es peligrosa después de un terremoto

¿Cómo fue el rescate de Kiara en Pereira tras el sismo de 7.4?

El rescate no fue una tarea sencilla y tú pudiste ser testigo de la urgencia gracias a la rapidez de las redes sociales. Todo comenzó cuando se difundió un video impactante de la perrita en el quinto piso del edificio dañado.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

La cuenta de X (antes Twitter) "Denuncias Antioquia" fue una de las que dio la voz de alarma, mostrando imágenes donde se veía con total claridad la ubicación exacta de Kiara y advirtiendo que la peludita estaba "a segundos de caer al vacío".

Publicidad

La presión ciudadana y los pedidos de ayuda urgente a través de internet no se hicieron esperar. Los usuarios etiquetaron a las autoridades locales, como la Alcaldía de Pereira, buscando una acción inmediata antes de que ocurriera una tragedia mayor.

Fue así como se activó un operativo milagroso este martes 11 de agosto para ponerla a salvo.

Publicidad

Puedes leer: Pediatra salvó a recién nacidos durante el sismo en Colombia: los bajó del sexto piso

Para lograrlo, se coordinó un equipo de trabajo liderado por Héctor Hernández, quien es Concejal Animalista y fundador de Empatía Animal Pereira.

Hernández relató a través de sus redes sociales que para el salvamento fue necesaria la colaboración de bomberos y un veterinario, quienes trabajaron en conjunto para llegar hasta donde estaba la mascota.

Debes considerar que el riesgo era inminente, pues ella se encontraba en un piso alto que ya no tenía pared, lo que hacía que cualquier movimiento en falso fuera peligroso.

Te puede interesar

Fachada lateral de una casa con una grieta profunda y diagonal que recorre la pared exterior desde la base
Ocio

Así puede saber si una grieta en tu casa es peligrosa después de un terremoto

La Dirección de Hidrografía y Navegación y el Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorean la actividad sísmica regional
Internacional

Tres temblores en Perú tras terremoto en Colombia; ¿magnitud 4.9 provocará tsunami?

¿Quién salvó a la perrita Kiara y qué pasó con los otros animales afectados?

Como te mencionaba, el principal impulsor del rescate fue el concejal Héctor Hernández. Él compartió la alegría del éxito del operativo en su cuenta de Instagram, donde celebró con un rotundo "lo logramos".

Un dato que quizás te conmueva aún más es que Kiara apenas llevaba cuatro días de haber sido adoptada por su nueva familia cuando ocurrió el terremoto. Sus familiares estaban lógicamente desesperados y muy preocupados por su destino.

Publicidad

Pero la historia de éxito no terminó con Kiara. Héctor Hernández también anunció que durante estas labores se logró rescatar a Luna, una perrita de raza doberman que se encontraba atrapada en un piso todavía más alto del mismo edificio.

Ambas peluditas pasaron más de un día completo sin poder moverse, sin acceso a comida ni agua, esperando ser auxiliadas.

Publicidad

Aunque estos dos finales fueron felices, Hernández hizo un llamado a la comunidad y a las autoridades, recordando que todavía hay mucho por hacer en la región.

Según el concejal, hay muchos animales afectados tras el sismo de 7.4 y es fundamental que la sociedad se sume para ayudar a los seres sintientes que no tienen voz.

En Pereira y sus alrededores, los equipos de rescate animal continúan trabajando, ya que la situación de emergencia por el terremoto ha dejado a muchas mascotas en condiciones de vulnerabilidad.

Relacionados

Terremoto

Colombia

Temblor

Sismo