Ellos son Dastan y Gasper, los perritos rescatistas que viajaron a Cali tras el temblor

El terremoto registrado el pasado 10 de agosto de 2026 generó una emergencia en diferentes regiones de Colombia, con una de las mayores afectaciones concentrada en Cali, debido al número de víctimas y los daños ocasionados en distintas estructuras.

Ante el colapso de edificaciones y los reportes de personas desaparecidas, el Equipo Especializado de Búsqueda con Caninos K9 y Rescate de Animales en Emergencias (K9/BRAE) de los Bomberos de Bogotá desplazó a dos de sus integrantes, Dastan y Gasper, para apoyar las labores de búsqueda y rescate en la capital del Valle del Cauca.

Dastan, un pastor belga malinois de siete años, es uno de los integrantes más experimentados de la unidad canina. El perro llegó a Colombia desde España en 2020, como parte de un proceso de renovación de la unidad especializada de los bomberos capitalinos.



Cuenta con una certificación internacional que lo faculta para intervenir en diferentes escenarios de desastre y ha participado previamente en misiones de búsqueda y rescate en países como Haití y Venezuela.

Por su parte, Gasper también integra el equipo especializado y cuenta con una preparación enfocada en labores de búsqueda y rescate en estructuras complejas.

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El entrenamiento de ambos perros les permite desplazarse sobre superficies inestables y utilizar su capacidad olfativa para detectar posibles señales de vida que pueden ser difíciles de identificar para los rescatistas humanos entre grandes cantidades de escombros.

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¿Qué medidas se tomaron después del temblor en Colombia?

Tras la emergencia, la prioridad de los organismos de socorro se concentra en la búsqueda y localización de posibles sobrevivientes. Según los reportes oficiales, en Cali se han identificado al menos ocho puntos críticos en los que se presume que podría haber personas atrapadas bajo las estructuras afectadas.

El sismo también dejó miles de viviendas afectadas, además de daños en infraestructuras clave como centros hospitalarios y establecimientos educativos.

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Como respuesta a la emergencia, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca declararon el estado de calamidad pública con el propósito de fortalecer la capacidad institucional para atender la situación.

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Asimismo, las autoridades del sector salud declararon la alerta roja hospitalaria para priorizar la atención de las personas heridas y reprogramar los procedimientos médicos que no fueran considerados urgentes.

Decreto 1172 de 2026: protocolos y jornadas laborales durante el luto nacional. Foto: Redes sociales

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En medio de la contingencia, también se anunció la suspensión del Festival Petronio Álvarez, que tenía prevista la celebración de sus 30 años durante esta semana.

La llegada de Dastan y Gasper se suma al despliegue de los organismos de socorro que permanecen en terreno evaluando los daños y adelantando labores de búsqueda para localizar a posibles sobrevivientes tras el fuerte movimiento telúrico.