Hombre que había sobrevivido a terremoto en Chocó murió intentando rescatar personas

La comunidad de Quibdó, en el departamento del Chocó, enfrenta el dolor por la muerte de Luis Alberto Rivas Salguero, conocido entre sus allegados como ‘Lucho’ o ‘Poca Lucha’, quien falleció en el sector de Medrano mientras participaba en labores de salvamento tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026.

El sismo, cuyo epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó, provocó el colapso de varias estructuras en Quibdó desde las 7:34 de la mañana. Rivas Salguero había logrado salir ileso de su vivienda cuando comenzó el movimiento telúrico, pero decidió regresar para ayudar a personas que habían quedado atrapadas.

De acuerdo con testimonios de familiares y testigos citados por El Tiempo, Rivas logró rescatar con vida a una primera persona que se encontraba bajo los escombros de una edificación. Sin embargo, al escuchar nuevos llamados de auxilio, volvió a ingresar a una estructura que había quedado agrietada para intentar ayudar a otra víctima.



En ese momento, la construcción colapsó por completo y el hombre quedó sepultado bajo los escombros. Rivas se encontraba intentando llegar hasta otra persona que, según los reportes, también habría quedado atrapada.

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¿Qué se conoció sobre la muerte de Luis Alberto Rivas?

La desaparición de ‘Lucho’ movilizó a numerosos habitantes del barrio Medrano, ubicado en inmediaciones de la entrada al sector de El Piñal. Cerca de las 8:40 de la mañana del lunes, los vecinos comenzaron a remover los escombros de manera organizada para intentar localizarlo.

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Mercedes Palacios Moreno, tía de la víctima, aseguró al medio mencionado que cerca del 80 % de los habitantes del sector se sumaron a las labores de búsqueda, utilizando herramientas manuales y sus propias manos ante la urgencia de la situación.

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Durante la jornada, los residentes también solicitaron la presencia de organismos oficiales de socorro para reforzar las labores de rescate en la zona.

La búsqueda se prolongó durante más de 18 horas, con familiares y amigos de Rivas pendientes de las labores. Finalmente, hacia las 3:00 de la madrugada del martes 11 de agosto, los equipos de rescate localizaron su cuerpo sin signos vitales.

El hallazgo fue confirmado por los organismos que se encontraban en el lugar y posteriormente comunicado a sus familiares. La muerte de Rivas generó muestras de solidaridad y pesar en Chocó y en Yolombó, Antioquia, municipio donde su padre, Luis Alberto Rivas Quejada, se desempeña como rector.

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La administración municipal de Yolombó también emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la familia de su funcionario ante la pérdida.

La alcaldía de Yolombó sacó un comunicado tras la muerte de Luis Alberto Rivas Foto: imagen de la alcaldía de Yolombó, Chocó

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Emergencia tras el terremoto en Colombia

Según los reportes oficiales más recientes, el terremoto deja hasta el momento 202 víctimas mortales en diferentes regiones del país.

Además de Quibdó, entre las zonas afectadas se encuentran Pereira, Manizales y Cali, donde organismos de socorro trabajan en la evaluación de estructuras afectadas y en la búsqueda de posibles sobrevivientes.

En medio de la emergencia, equipos internacionales, entre ellos los Topos de México, llegaron al país para apoyar las labores de rescate y evaluación de las zonas donde se registraron colapsos.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal dispuso unidades especiales y contenedores de refrigeración para apoyar el manejo de los cuerpos en las regiones más afectadas por la emergencia.

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