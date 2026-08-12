¿Perdiste a un familiar en el sismo? Así puedes acceder a los gastos fúnebres gratuitos

Tras la devastadora emergencia provocada por el movimiento telúrico de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto, la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, tomó el liderazgo para brindar un alivio a las familias más afectadas.

Designada por el presidente Abelardo de la Espriella, Pineda confirmó que, además del envío de suministros básicos, se estableció una alianza clave con el sector privado para garantizar que las víctimas tengan una despedida digna sin que esto represente un costo para sus hogares.

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Bajo la iniciativa denominada 'Colombia: un solo corazón', la primera dama está coordinando esfuerzos con alcaldes, gobernadores y los Puntos de Mando Unificado (PMU) para identificar las necesidades más urgentes en los territorios afectados.



En este contexto, uno de los anuncios más relevantes es la puesta en marcha de un esquema de asistencia exequial gratuita.

¿Cómo acceder a los servicios funerarios gratuitos tras el terremoto?

En medio de esta tragedia, varias personas perdieron a seres queridos y no cuentan con recursos para los gastos de sepelio; por tal motivo, se conformó un grupo de empresas funerarias, lideradas por Fernando Arango y Adolfo Reyes Gómez, quienes pusieron a disposición dos modalidades de atención sin costo.

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La primera modalidad consiste en brindar orientación y gestión para que aquellas personas que ya cuentan con seguros o planes exequiales puedan hacerlos efectivos rápidamente ante las autoridades y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La segunda, y quizás la más vital en este momento, es la cobertura total de los costos de las honras fúnebres para las familias que no disponen de ningún tipo de póliza o cobertura previa.

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Las entidades que están prestando estos servicios son Capillas de la Fe, con presencia en Pereira, Manizales y Cali; Funerales San Vicente, operativa en el departamento del Chocó; y Funerarias del Remanso. Para facilitar el proceso, se habilitaron líneas telefónicas directas que funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana:



Línea Nacional 24/7: 311 561 4854



311 561 4854 Cali: 314 213 8930 | 320 315 4976



314 213 8930 | 320 315 4976 Pereira y Manizales: 312 485 4440 | 322 908 1714



312 485 4440 | 322 908 1714 Chocó (Quibdó y otros municipios): 321 816 5043

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¿Qué tipo de ayuda humanitaria se está entregando a los damnificados?

Además de la asistencia fúnebre, Ana Lucía Pineda informó que se activó una red de puntos de acopio en todo el país, apoyada por las denominadas "Tigresas de la Patria", para recolectar y distribuir suministros esenciales.

Si deseas colaborar o necesitas conocer qué se está repartiendo, la ayuda se divide principalmente en cuatro categorías:



Víveres y aseo: Mercados, kits de aseo personal y kits de cocina.

Alojamiento temporal: Kits para la noche que incluyen colchonetas y almohadas.

Salud: Medicamentos e insumos para fortalecer la red hospitalaria y apoyar a la Cruz Roja Colombiana.

Conectividad: Se anunció la disponibilidad de internet satelital gratuito a través de Starlink en las zonas afectadas.

La primera dama enfatizó que estas ayudas se están entregando de manera directa a través de los enlaces establecidos con las alcaldías y gobernaciones en las zonas declaradas como desastre nacional.

Asimismo, agradeció la solidaridad de la ciudadanía y de figuras públicas que se sumaron a la causa, reiterando que la red de puntos de acopio sigue abierta para recibir donaciones en especie o aportes a través de cuentas bancarias institucionales oficiales.

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