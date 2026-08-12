Diferencia entre terremoto de Colombia y Venezuela; ¿por qué los daños fueron distintos?

Seguramente te has preguntado, tras el reciente sacudón de magnitud 7,4 que afectó a gran parte de Colombia, si lo que ocurrió en el Chocó tiene alguna relación directa con los eventos vividos en Venezuela hace apenas unos meses.

Es una duda natural, especialmente cuando las magnitudes de los sismos son tan similares.

Sin embargo, la respuesta de los científicos es contundente: se trata de fenómenos totalmente independientes que obedecen a dinámicas de la Tierra muy distintas.



¿Cuál es la diferencia del terremoto que sucedió en Colombia y el de Venezuela?

Para entender por qué estos dos sismos no están conectados, tienes que mirar hacia lo que sucede en las profundidades de nuestro suelo.



El Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Red Sismológica Nacional han sido muy claros al descartar cualquier vínculo técnico entre el sismo del lunes, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), y los movimientos que golpearon a Venezuela el pasado 24 de junio.

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La clave fundamental reside en el "motor" que generó cada movimiento tectónico. En el caso colombiano, el sismo fue producto de un mecanismo de subducción.

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Como explica la sismóloga Viviana Dionisio, esto ocurre cuando una placa tectónica se introduce debajo de otra; específicamente, la placa de Nazca se está hundiendo bajo la placa Sudamericana.

Este proceso es típico de las zonas costeras y es el mismo mecanismo que genera grandes terremotos en países como Chile o Japón.

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En cambio, lo que viste en Venezuela fue un proceso de cizalla. Allí, la interacción se da entre la placa Caribe y la Sudamericana en un movimiento de tipo lateral o transcurrente.

Por esta razón, aunque ambos países compartan frontera, las fuerzas que mueven su suelo operan de formas y en placas muy diferentes.

¿Por qué la profundidad marca la diferencia en los daños?

Si te fijas en las cifras de impacto, notarás una diferencia abismal que puede resultar confusa: mientras que el sismo en Colombia dejó al menos 132 víctimas mortales, la tragedia en Venezuela cobró más de 6.300 vidas.

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¿Por qué esa diferencia si la potencia del temblor fue parecida?

La respuesta principal la encuentras en la profundidad. El terremoto en el Chocó se registró a 103 kilómetros de profundidad. Según los expertos, cuando un sismo ocurre a tanta profundidad, las ondas sísmicas deben atravesar una cantidad enorme de material rocoso antes de manifestarse en la superficie, lo que hace que pierdan energía en el camino.

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Por el contrario, los sismos venezolanos fueron mucho más superficiales. En esos casos, las ondas recorren una distancia mucho menor y golpean con una intensidad devastadora las zonas cercanas al epicentro.

Aun así, no debes confiarte únicamente en el dato de la profundidad. Los expertos advierten que los daños también dependen de qué tan vulnerables sean las construcciones y de las condiciones específicas del terreno en cada zona.

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En Colombia, regiones como Chocó, Risaralda y Valle del Cauca sintieron con fuerza este impacto, lo que nos recuerda que vivimos en una zona de alta amenaza sísmica por la interacción de múltiples fallas ligadas a los Andes y al Pacífico.

¿Qué se puede esperar después de un sismo de magnitud 7,4?

Es completamente normal que sientas inquietud por las réplicas. Hasta el reporte más reciente, el SGC ha contabilizado 33 réplicas, siendo la más fuerte de ellas de magnitud 4,8.

Como explica la sismóloga Dionisio, un sismo de estas magnitudes siempre genera un número de movimientos posteriores que, por lo general, van disminuyendo tanto en frecuencia como en intensidad con el paso de los días o las semanas.

Sin embargo, debes tener presente algo fundamental que recalcan los expertos como Rodrigo León de la Universidad de los Andes: los terremotos no se pueden predecir.

No es posible saber exactamente cuándo ocurrirá una réplica ni se puede descartar que se presenten movimientos de mayor magnitud en el futuro.

Lo que sí está claro es que, a pesar de los extensos daños reportados en varias regiones, la profundidad de este evento evitó que las consecuencias fueran aún más catastróas para el país.

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