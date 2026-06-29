Fuerte temblor sacude nuevamente a Venezuela este lunes 29 de junio; en medio de rescates

Venezuela amaneció nuevamente bajo la preocupación por un nuevo temblor.

En las primeras horas de este lunes 29 de junio se registró otro sismo de magnitud considerable que volvió a sentirse en el vecino país, apenas unos días después del fuerte evento que marcó una de las semanas más difíciles para miles de familias.

El nuevo temblor fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano y se presentó a las 6:04 de la mañana en la costa venezolana.



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Según el informe oficial, el movimiento alcanzó una magnitud de 5.1 y tuvo una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros, una característica que suele hacer que este tipo de eventos sea percibido con mayor intensidad por la población cercana.

La noticia volvió a despertar preocupación tanto en Venezuela como en Colombia, especialmente porque durante los últimos días la actividad sísmica en esa zona no ha dado tregua y los movimientos continúan registrándose con frecuencia.

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¿De cuánto fue el nuevo sismo registrado en Venezuela?

De acuerdo con el reporte entregado por el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico ocurrió sobre las 6:04 a. m. de este lunes 29 de junio. El epicentro fue ubicado en la costa de Venezuela y alcanzó una magnitud de 5.1, con una profundidad superficial menor a los 30 kilómetros.

El nuevo evento ocurre cinco días después del fuerte sismo de magnitud 7.5 que afectó al país el pasado 24 de junio y que dejó un panorama muy complejo para miles de personas.

Terremoto en Venezuela: Rescatan bebé en La Guaira tras sismo /Foto: AFP /redes sociales

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Hasta el domingo 28 de junio, el balance entregado indicaba que la cifra de fallecidos ascendía a 1.430 personas, mientras que más de tres mil resultaron heridas. Entretanto, las labores de búsqueda continúan en distintas zonas afectadas con la esperanza de localizar a quienes aún permanecen desaparecidos.

Además de las pérdidas materiales, muchos animales quedaron separados de sus dueños. Algunos de ellos han logrado reencontrarse con sus familias, mientras otros continúan esperando ser rescatados o identificados por sus propietarios.

La situación también mantiene la atención sobre varios menores de edad que quedaron sin sus padres durante la emergencia, mientras continúa la búsqueda de otros niños cuyo paradero todavía no ha sido confirmado.

El nuevo movimiento sísmico incrementó nuevamente la preocupación entre los habitantes de las zonas costeras. En redes sociales han circulado numerosos comentarios sobre la posibilidad de que continúen presentándose réplicas debido a la frecuencia con la que se han registrado los recientes temblores.

Otra de las inquietudes que ha tomado fuerza entre parte de la población es la posibilidad de que se presente un tsunami, debido a que varios de los movimientos han tenido lugar muy cerca del mar. Sin embargo, las autoridades continúan monitoreando permanentemente la actividad sísmica en la región.

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Desde el miércoles 24 de junio, cuando ocurrió el fuerte sismo de magnitud 7.5, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado otros tres movimientos telúricos en territorio venezolano. No obstante, la entidad aclara que el número de eventos podría ser mayor debido a otros registros que puedan realizar organismos especializados.

Mientras tanto, Colombia también ha experimentado actividad sísmica durante los últimos días. Según los reportes oficiales, en territorio nacional se han registrado 12 eventos con magnitudes que han oscilado entre 2.9 y 4.3, además de diferentes profundidades, aunque sin relación directa con los movimientos ocurridos en Venezuela.

