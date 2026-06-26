Westcol prepara un maratón de stream para recaudar fondos para Venezuela

Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, es uno de los creadores de contenido con mayor audiencia en Kick Latinoamérica; llamó la atención de los internautas al anunciar su firme intención de trasladarse a Venezuela para dar apoyo. El streamer busca mitigar el impacto del doble terremoto que sacudió al país vecino recientemente.

El creador de contenido planea ejecutar dos transmisiones maratónicas de diez horas cada una durante este fin de semana. Westcol aseguró que todo el dinero recaudado en estos espacios será destinado íntegramente a las personas damnificadas por la tragedia natural.

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La situación en el territorio venezolano es crítica tras los sismos de magnitudes 7.1 y 7.5 registrados el pasado miércoles. El influencer calificó el panorama como algo muy devastador y pidió mucha fuerza para quienes perdieron sus hogares en medio de este desastre.



¿Cómo planea Westcol ayudar a los damnificados en Venezuela?

El plan inicial del antioqueño contempla no solo la recaudación monetaria, sino también el envío de suministros esenciales. Westcol desea entregar personalmente medicamentos y alimentos para asegurar que la ayuda llegue de forma efectiva a las familias afectadas.

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Para lograr su objetivo, el equipo de logística busca vuelos privados que permitan el aterrizaje en zonas cercanas a la emergencia. El cierre de los aeropuertos principales en la zona fronteriza representa actualmente el mayor reto técnico para el reconocido creador.

A través de su cuenta de X, solicitó información sobre terminales aéreas operativas que reciban aeronaves civiles. El streamer enfatizó que su prioridad es aportar mediante la difusión mediática y la donación directa de todo tipo de suministros que sean necesarios.

Haré un 10 horas de stream el sábado y otras 10 horas el domingo, para recaudar dinero que será destinado directamente a la situación en Venezuela 🇻🇪 💔 muy devastador todo.. mucha fuerza — WESTCOL (@WestCOL) June 25, 2026

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¿Por qué critican a Westcol tras su anuncio de apoyo a Venezuela?

A pesar de la naturaleza solidaria de su propuesta, diversas voces en redes sociales cuestionaron las verdaderas intenciones de Villa. Algunos usuarios sugieren que el joven colombiano intenta sacar provecho de la tragedia para aumentar su propia exposición digital; estos fueron unos de los comentarios:

"Sí, se puede enviar ayuda sin necesidad de abalanzarse como buitres para sacar provecho de la tragedia de un pueblo". "Este tipo tiene una doble moral... Le importa un bledo su propio país, pero por los demás se desvive..."

Ante estos señalamientos, Westcol se defendió aclarando que su único propósito es ayudar a quienes más lo necesitan ahora. “No es un tema de exposición, lo último que quisiera es que se viera así”, manifestó para calmar las dudas sobre su transparencia y su ética.

El streamer reafirmó que su compromiso se mantiene firme y que las transmisiones de veinte horas totales se realizarán según lo previsto. Su comunidad espera que estos esfuerzos logren recolectar una cifra significativa para impactar positivamente en la gran crisis.

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