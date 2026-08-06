Muere querida creadora de contenido tras enfrentar enfermedad rara; tenía 26 años

Sydney Towle, una de las creadoras de contenido más conocidas de TikTok por compartir su proceso de salud con millones de personas, murió el pasado 5 de agosto de 2026 a los 26 años.

La noticia fue confirmada por su familia mediante una publicación en redes sociales y rápidamente generó una ola de mensajes de despedida por parte de seguidores y otras figuras de internet que durante años acompañaron su historia.

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Con más de un millón de seguidores en TikTok, la joven estadounidense había logrado construir una comunidad muy cercana gracias a la forma en que relataba su día a día.

Sus publicaciones mostraban tanto los momentos más difíciles como aquellos instantes cotidianos que seguía disfrutando mientras enfrentaba una enfermedad poco común.

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La familia confirmó la muerte de Sydney Towle

El anuncio fue realizado un día después de su fallecimiento a través de una publicación compartida por sus familiares.

"Un rayo de sol infinito".

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Además, agradecieron el respaldo y el cariño que recibió durante los últimos años, cuando millones de personas siguieron de cerca cada actualización relacionada con su estado de salud.

Desde que dio a conocer su diagnóstico, la creadora de contenido decidió mantener informados a sus seguidores sobre cada etapa del tratamiento, convirtiendo su experiencia en un espacio de acompañamiento para muchas personas.

Murió Sydney Towle, estrella de TikTok de 26 años

La enfermedad que enfrentó durante tres años

Sydney Towle padecía un colangiocarcinoma en estadio 4, un tipo de cáncer poco frecuente que afecta los conductos biliares.

La joven contó que todo comenzó en 2023, cuando tenía 23 años. En ese momento acudió a una consulta médica por un dolor abdominal que inicialmente creyó que correspondía a una hernia.

Tras varios estudios recibió el diagnóstico que cambiaría su vida.

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A partir de ese momento tomó la decisión de documentar públicamente su proceso. En sus redes sociales compartió sesiones de quimioterapia, hospitalizaciones, cirugías, controles médicos y distintos momentos relacionados con el tratamiento.

Al mismo tiempo, también publicaba viajes, reuniones con amigos y actividades cotidianas que buscaban reflejar que seguía disfrutando de diferentes experiencias mientras enfrentaba la enfermedad.

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Los últimos meses de Sydney Towle

Durante este año, la influenciadora informó que participaba en un ensayo clínico con la esperanza de encontrar nuevas alternativas para controlar el avance del cáncer.

También explicó que fue sometida a una cirugía para retirar uno de los tumores. Aunque el procedimiento tuvo un resultado positivo, semanas después comunicó que habían aparecido nuevas lesiones y que la enfermedad continuaba avanzando.

Tiempo después compartió otra actualización que generó una fuerte reacción entre sus seguidores.

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Contó que uno de sus oncólogos le recomendó suspender el tratamiento e iniciar cuidados de fin de vida. Sin embargo, explicó que decidió buscar una segunda opinión médica y continuar intentando nuevas opciones.

El 4 de agosto, apenas un día antes de su fallecimiento, su hermano informó mediante redes sociales que Sydney había ingresado a un centro de cuidados paliativos, donde permanecía acompañada por toda su familia.