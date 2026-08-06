Emotivo video del bautizo de Alahia antes de su funeral; así fue el adiós a bebé de Camila Potosí

La ciudad de Cali acompañó este 5 de agosto las honras fúnebres de Alahia, la bebé de María Camila Potosí, en una jornada marcada por el dolor de sus familiares y los llamados a que el caso sea esclarecido por las autoridades.

Antes de su sepultura en el cementerio Jardines del Recuerdo, la menor recibió el sacramento del bautismo en una ceremonia presidida por el párroco Cristian Rebolledo.

Puedes leer: Chats revelan macabro plan en el caso de Camila Potosí: "De un solo golpe no se muere"



El acto religioso estuvo acompañado por familiares y allegados, quienes despidieron a la bebé con oraciones, globos blancos y mensajes como "Mi angelito está en el cielo".



La caravana fúnebre partió desde la funeraria Los Olivos y recorrió varios sectores de Cali hasta llegar al cementerio. Durante el recorrido, los abuelos maternos de la menor, Alexánder Potosí y Alba Ruby Gómez, reiteraron su llamado a las autoridades para que los responsables sean judicializados. Si quieres ver el video haz click acá.

¿Cómo perdieron la vida María Camila Potosí y su bebé?

Publicidad

El caso comenzó el pasado 16 de julio, cuando María Camila Potosí, una joven de 21 años residente del barrio Polvorines, fue reportada como desaparecida.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido ese mismo día, entre las 3:30 p. m. y las 10:00 p. m., en un predio ubicado entre el barrio Polvorines y el corregimiento de La Buitrera.

Publicidad

Puedes leer: Los objetos hallados en la captura de las cinco personas por muerte de Camila Potosí

Cuatro días después, el 20 de julio, el cuerpo de la joven fue encontrado a orillas del río Meléndez. Según la investigación, la bebé había sido extraída de su vientre.

Días más tarde, las autoridades localizaron el cuerpo de la recién nacida en las cercanías del lugar. Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó mediante análisis forenses que se trataba de la hija de María Camila.

Avances judiciales en el caso de María Camila Potosí

La investigación permitió la captura de cinco personas identificadas como Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.

Publicidad

Las detenciones se realizaron el 30 de julio durante operativos adelantados en Cali y el municipio de Andalucía. Según la Fiscalía, el inmueble donde presuntamente ocurrieron los hechos tendría relación con Yulieth Cecilia Angulo Escobar.

Durante la audiencia judicial se reveló que la bebé de María Camila Potosí alcanzó a nacer con vida Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Google flow

Publicidad

Uno de los avances más relevantes del proceso es que Medicina Legal determinó que Alahia nació con vida, un elemento pericial que la reconoce como una víctima independiente dentro de la investigación y que sustenta la imputación de nuevos delitos por parte de la Fiscalía.

Actualmente, los procesados enfrentan cargos por feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Además, la Fiscalía adelanta una nueva imputación relacionada con la muerte de la bebé.

Hasta el momento, ninguno de los capturados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, un juez les impuso medida de aseguramiento.