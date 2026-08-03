Caso Camila Potosí: la mentira con la que Yulieth convenció a sus cómplices de ayudarla

Durante la audiencia de imputación y medida de aseguramiento por el caso de Maria Camila Potosí, la Fiscalía General de la Nación expuso conversaciones, reconstruyó el minuto a minuto de los hechos y reveló cuál habría sido la historia que Yulieth Cecilia Angulo Escobar contó para convencer a algunas de las personas que terminaron involucradas en el caso.

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De acuerdo con la Fiscalía, la mujer aseguró que quería darle un "susto" a María Camila porque, según su versión, ella era la responsable de que hubiera perdido un embarazo tiempo atrás.



Ese argumento, según los mensajes presentados durante la audiencia, habría sido utilizado para justificar la ayuda que buscaba conseguir.

Sin embargo, la reconstrucción presentada por el ente investigador apunta a un objetivo completamente distinto.

Para la Fiscalía, el verdadero propósito era apropiarse de la bebé que esperaba María Camila y hacerla pasar como hija de Yulieth, quien durante varios meses había fingido un embarazo para sostener esa versión ante su pareja sentimental y las personas cercanas.

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La versión que Yulieth habría contado para conseguir ayuda

Uno de los apartes más llamativos de la audiencia fue la lectura de las conversaciones encontradas en los teléfonos celulares de algunos de los procesados.

Según explicó la Fiscalía, el 26 de junio de 2026, Yulieth volvió a comunicarse con Kevin Alexis López Orozco para preguntarle:

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"¿Conoce a alguien que haga cositas malas?". Luego agregó:

"Necesito retener una persona por un día. Es una mujer". Cuando López respondió afirmativamente, la mujer explicó la razón que, según ella, motivaba todo.

"Le quiero meter ese susto porque por culpa de ella perdí mi bebé hace poco". Para la Fiscalía, esa fue la historia que Yulieth habría utilizado para presentar la situación como una supuesta venganza personal y convencer a otras personas de colaborar con ella.

Caso María Camila Potosí: así fue la reacción de los cinco capturados durante la audiencia /Foto: Audicencia Fiscalía /Composición (IA)

Aunque la versión entregada por Yulieth hablaba de un supuesto "susto", la investigación presentada por la Fiscalía sostiene que el plan tenía un propósito diferente desde el comienzo.

El ente acusador aseguró durante la audiencia que Yulieth había fingido durante meses estar embarazada y necesitaba conseguir un bebé para mantener esa mentira frente a su pareja sentimental.

Incluso, el fiscal afirmó en la diligencia:

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"Cosificando su cuerpo a su hija nacida viva, Alaya, con quien, como se verá más adelante, Yulieth pretendía hacer pasar como su hija, a fin de poder continuar con su relación sentimental".Para la Fiscalía, esa afirmación hace parte de la teoría del caso que hoy sustenta la investigación contra los cinco procesados.

Así habría avanzado el plan, según la Fiscalía

De acuerdo con la reconstrucción presentada durante la audiencia, Yulieth logró acercarse a María Camila aprovechando que ambas aparentaban estar embarazadas.

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Posteriormente, habría ganado su confianza y el 16 de julio la convenció de acompañarla con la excusa de visitar una pañalera.

Sin embargo, según la Fiscalía, el recorrido terminó en una vivienda ubicada en el sector de Alto de Polvorines, donde ya se encontraba preparado el resto del grupo investigado.

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El ente acusador sostiene que allí María Camila fue retenida durante varias horas.

Posteriormente, según la investigación, Nitzon Stiven Mondragón Cuero habría atacado a la joven con un arma cortopunzante, causándole múltiples heridas.

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La Fiscalía indicó además que la bebé fue extraída mediante un procedimiento improvisado y que los implicados posteriormente realizaron maniobras para intentar ocultar lo ocurrido.

Más adelante, el cuerpo de María Camila fue trasladado hasta el corregimiento de La Buitrera, mientras que días después las autoridades localizaron restos que son analizados dentro del proceso investigativo.