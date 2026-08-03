Búfalo de Yo Me Llamo rompe silencio sobre la muerte de sus 2 hijos: "Mi etapa más oscura"

Si ves a Búfalo en la pantalla de Yo Me Llamo, seguramente lo primero que notas es su estatura de casi 1.90 metros y su peso que ronda los 190 a 200 kilos.

En el programa, su rol es el de "el verdugo", el encargado de retirar a los participantes que no logran convencer al jurado, una tarea que requiere una postura seria y ruda.

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Sin embargo, en una reciente entrevista en El Klub de La Kalle, este 'gigante' de Medellín abrió su corazón para contar un aspecto de su vida privada que pocos conocían: ha perdido a dos hijos.

¿Qué le pasó a los hijos de Búfalo de Yo Me Llamo?

Durante la conversación, Búfalo confesó que ha tenido la oportunidad de ser padre, pero que lamentablemente perdió a dos de sus hijos.

Aunque no entró en detalles técnicos sobre las causas de los fallecimientos, calificó esta experiencia como una "etapa oscura" de su vida.

Para él, enfrentarse a estas pérdidas ha sido un proceso de profundo dolor personal que ha tenido que transitar lejos de las cámaras.

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Esta situación resulta especialmente paradójica cuando ves su comportamiento en el set de grabación. A pesar de su apariencia intimidante, Búfalo admite que le gustan mucho los niños porque tienen una "energía muy bonita".

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De hecho, confesó que lo más difícil de su trabajo en el reality es tener que sacar a los participantes infantiles, ya que le genera un pesar especial ver cómo se truncan sus sueños en el escenario.

¿Cómo ha superado Búfalo la muerte de sus hijos?

La forma en la que Búfalo ha procesado estas tragedias está muy ligada a su espiritualidad. El deportista mencionó que, con el paso del tiempo, ha aprendido a aceptar que se trata de la "voluntad de Dios".

Según sus palabras, ha llegado a la conclusión de que tal vez no era el momento adecuado o no estaba con la persona indicada para formar esa familia de manera permanente.

A pesar de estos duros golpes, el hombre detrás del personaje no descarta la idea de volver a ser padre en el futuro, aunque actualmente se encuentra soltero.

Por ahora, canaliza ese instinto protector y formativo a través de su labor social. Búfalo lidera proyectos como "Búfalo de las calles", donde utiliza el deporte para impactar positivamente a jóvenes en comunas de Medellín, tratando de ser un guía para las nuevas generaciones que hoy ve "perdidas" por la tecnología y la falta de valores.

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Mira la entrevista completa: