Juliana Calderón revela quien sería el papá de su bebé; ya habían tenido una relación

Juliana Calderón puso fin a una de las preguntas que más se repetían entre sus seguidores desde que anunció su embarazo. La creadora de contenido aprovechó la celebración de revelación de género de su bebé para aparecer públicamente junto al hombre que es el padre de su hija, confirmando así una relación que hasta ahora había mantenido lejos de las redes sociales.

Las imágenes del evento, realizado el domingo 2 de agosto de 2026, mostraron a la hermana de Yina Calderón compartiendo con familiares y amigos mientras revelaba si el bebé era niña o niño. Sin embargo, además del emotivo momento, la atención se centró en la identidad de su pareja, un hombre con quien ya había vivido una historia de amor y que hoy vuelve a ocupar un lugar importante en su vida.

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¿Quién es el padre del bebé de Juliana Calderón?

El hombre que acompaña a Juliana Calderón en esta nueva etapa es Deimer Ordoñez Rojas, un abogado con especialización en derecho administrativo y administración de empresas. Aunque en Instagram supera los 62 mil seguidores, mantiene su perfil privado y comparte muy poco sobre su vida personal, por lo que hasta ahora había permanecido alejado de la atención mediática.

Su nombre comenzó a ser tendencia después de aparecer junto a la creadora de contenido durante la celebración en la que ambos confirmaron que esperan una niña. Vestidos de blanco y rodeados de sus seres queridos, la pareja dejó ver la complicidad que mantiene mientras se prepara para recibir a su primera hija.

La relación entre Juliana Calderón y Deimer Ordoñez no es reciente. Según la información conocida, ambos fueron pareja años atrás y, pese a los periodos de separación, nunca perdieron completamente el contacto. Con el paso del tiempo decidieron reencontrarse y darse una nueva oportunidad, una decisión que coincide con la llegada de la bebé que esperan juntos.

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La aparición pública de Deimer también respondió a la curiosidad de miles de seguidores que durante meses especularon sobre la identidad del padre del bebé, e incluso llegaron a decir que era de Juan David Tejada "El Agropecuario". Hasta ese momento, Juliana había preferido mantener en reserva ese aspecto de su vida personal, lo que alimentó toda clase de comentarios en redes sociales.

¿Cómo se llamará la bebé de Juliana Calderón?

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Además de presentar oficialmente a su pareja, Juliana Calderón aprovechó la celebración para revelar que la bebé será una niña y que llevará por nombre Dulce María. La noticia fue compartida con familiares y amigos durante una decoración especial preparada para el anuncio.

Después del evento, la empresaria publicó un video en sus redes sociales junto a Deimer Ordoñez Rojas y expresó la emoción que vive en esta nueva etapa. "No saben la felicidad tan enorme que siente mi alma", escribió en una de sus publicaciones, donde además anunció que compartiría el video completo de la celebración.

La publicación también provocó una ola de comentarios entre los internautas. Mientras muchos felicitaron a Juliana Calderón por la llegada de su hija, otros recordaron las relaciones sentimentales que la creadora de contenido tuvo en el pasado.

Entre las reacciones se leyeron mensajes como: " Felicitaciones" y "¿Ella no era la que estaba llorando por Iván, que murió con Yeison Jiménez?".

Otros usuarios defendieron a la empresaria y señalaron que cada persona vive su duelo de manera diferente. Incluso hubo quienes escribieron frases como: "Obviamente la vida sigue, porque como dice el dicho: el muerto al pozo y el vivo al gozo".

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