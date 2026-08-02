La terrorífica historia de Netflix que predijo la tragedia de María Camila Potosí en Cali

El auge de las producciones de true crime en las plataformas de streaming suele superar la ficción, pero pocas veces una producción coincide de forma tan directa con una tragedia local reciente.

El estreno del impactante documental Instinto maternal en Netflix ha generado un fuerte eco en América Latina, especialmente en Colombia.

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Miles de espectadores e internautas en redes sociales no han tardado en trazar un estremecedor paralelismo entre los perturbadores eventos retratados en este largometraje y el doloroso caso de María Camila Potosí, una joven de 21 años cuya tragedia ha conmocionado a la ciudad de Cali.

¿De qué trata Instinto maternal en Netflix?

La producción de Netflix, dirigida por Jessica Dimmock, desentraña la retorcida red de mentiras tejida por Taylor Parker en Texas.

La trama expone cómo una mujer simuló un embarazo durante meses utilizando disfraces, ecografías falsas y publicaciones en redes sociales para retener a su pareja.

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El engaño escaló hasta el extremo más oscuro cuando Parker planificó y ejecutó el asesinato de Reagan Michelle Simmons-Hancock, una joven embarazada a quien le extrajo de forma violenta a su bebé del vientre.

El documental decide de manera deliberada enfocarse en el impacto y dolor de las víctimas indirectas, dejando de lado los testimonios de la asesina para dignificar la memoria de los afectados.

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El impactante paralelismo con el caso de Camila Potosí en Cali

La razón por la cual Instinto maternal se ha vuelto tendencia en el suroccidente colombiano radica en las alarmantes similitudes con los hechos del caso de María Camila Potosí Gómez.

A mediados de julio de 2026, la joven colombiana, quien cursaba su octavo mes de gestación, desapareció tras abordar una motocicleta conducida por una conocida.

Días después, su cuerpo fue hallado sin vida con evidentes signos de tortura cerca del río Meléndez.

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Al igual que en la macabra historia norteamericana, los informes de Medicina Legal confirmaron que la bebé que esperaba Camila ya no estaba en su vientre.

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La hipótesis principal de la Fiscalía General de la Nación apunta a que una estructura criminal, presuntamente liderada por una mujer identificada como Yulieth, planificó el ataque para perpetrar el robo de la bebé y hacerla pasar como propia, habiendo engañado previamente a su expareja con un embarazo falso.

El hallazgo posterior de los restos de la recién nacida en una zona boscosa terminó por confirmar el peor de los escenarios.

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