Así fue el macabro plan "trampa" contra María Camila Potosí: tenían tareas asignadas

La Policía Nacional entregó este jueves nuevos detalles sobre la investigación del caso de María Camila Potosí, la joven de veintiún años cuyo caso conmocionó al país.

Durante un consejo de seguridad realizado en Cali, el director de la institución, el general William Rincón, explicó cómo, según las investigaciones adelantadas hasta el momento, se desarrollaron los hechos y cuál habría sido el papel de cada una de las personas capturadas.

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Las declaraciones llegan pocas horas después de que las autoridades confirmaran la captura de cinco personas que presuntamente estarían vinculadas con el caso.

Además, durante la jornada también se conoció el hallazgo de un cuerpo que correspondería a la bebé de María Camila, cuya identidad deberá ser establecida oficialmente por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La confianza habría sido clave en el desarrollo del caso

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la rueda de prensa fue la explicación entregada por el general William Rincón sobre la forma en la que, presuntamente, la principal sospechosa logró acercarse a la joven.

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Según explicó el alto oficial, alias Yulieth habría construido una relación de confianza antes de llevar a María Camila hasta el lugar donde ocurrieron los hechos.

"Primero, ella (alias Yulieth) entra a generar una confianza con la joven. Empieza a tener una serie de visitas y a llevarla a diferentes zonas. Cuando ya la tiene, bajo esta confianza se la lleva para Meléndez".

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El director de la Policía también aseguró que la mujer habría buscado la colaboración de otras personas para ejecutar el plan.

"Ellos son conocidos de ella; habían compartido alguna amistad. Y, por supuesto, tienen un perfil muy criminal".

Foto muestra a los cinco sospechosos de la muerte de María Camila Potosí Foto: imagen tomada de Noticias Caracol

La cronología revelada por la Policía

Durante la presentación del caso, la Policía compartió una línea de tiempo con los principales momentos establecidos hasta ahora dentro de la investigación.

De acuerdo con el informe oficial, el 16 de julio de dos mil veintiséis María Camila Potosí fue reportada como desaparecida.

Ese mismo día, según la investigación, alias Nixon habría coordinado el secuestro, mientras alias Yulieth fue la encargada de trasladar a la joven hasta el corregimiento de La Buitrera, en zona rural de Cali.

Posteriormente, las autoridades señalaron que alias Edwin y alias Kevin habrían participado directamente en los hechos investigados.

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Más adelante, el 20 de jlio, alias Juan José habría transportado el cuerpo hasta inmediaciones del río Meléndez, donde posteriormente fue encontrado.

La reconstrucción de esta cronología hace parte de los elementos recopilados por los investigadores durante los últimos días.

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Sospechosa del caso María Camila Potosí habría sido operada para no tener hijos /Foto: redes sociales/ Más allá del silencio

También investigan cuál habría sido el verdadero objetivo

Otro de los aspectos revelados durante la rueda de prensa está relacionado con la principal hipótesis que manejan los investigadores.

El general William Rincón explicó que las autoridades continúan verificando si alias Yulieth habría buscado convencer a otra persona de que esperaba un hijo.

"Quería engañar a otra persona, haciéndole creer que estaba embarazada y que esperaba un hijo".

Esa hipótesis continúa siendo analizada por los investigadores mientras avanzan las diligencias judiciales.

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En los últimos días también se conocieron declaraciones de la expareja de la mujer capturada, quien aseguró en una entrevista que durante su relación le habría hecho creer en dos ocasiones que estaba embarazada y mostró unas ecografías que posteriormente despertaron dudas.

Dos capturados buscaban salir del país

Otro dato revelado por el director de la Policía tiene que ver con los movimientos que, presuntamente, realizaban algunos de los capturados antes de ser ubicados por las autoridades.

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Según explicó, dos de ellos estaban adelantando el trámite para obtener sus pasaportes, mientras permanecían ocultos entre Cali y el municipio de Andalucía, en el Valle del Cauca.