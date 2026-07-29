Salomé Rodríguez debuta como modelo y revela qué le dijeron James Rodríguez y Daniela Ospina

Salomé Rodríguez dio un nuevo paso en su vida pública. La hija de James Rodríguez y Daniela Ospina hizo su debut como modelo en Colombiamoda 2026, uno de los eventos más importantes de la industria de la moda en Colombia, y antes de salir a la pasarela compartió cómo vivió este momento y cuáles fueron los consejos que recibió de sus padres.

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La joven, de trece años, había anunciado días atrás en sus redes sociales que sería la imagen de una reconocida marca de zapatos durante el evento realizado en Plaza Mayor de Medellín.

Su estreno sobre la pasarela llegó acompañado de emoción, expectativa y también de nervios, algo que ella misma reconoció durante una entrevista concedida al programa 'Día a Día', donde habló por primera vez sobre esta experiencia.

"La verdad estoy muy, muy nerviosa, pero también muy emocionada por estar aquí, porque es mi primera vez, entonces está bien", expresó Salomé.

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La joven explicó que uno de los mayores desafíos fue enfrentarse al público y aprender la forma correcta de caminar durante el desfile, aunque aseguró que los ensayos le permitieron ganar mayor confianza antes del momento definitivo.

Los consejos de James Rodríguez y Daniela Ospina antes del desfile

Detrás de cámaras, Daniela Ospina acompañó a su hija durante la preparación para este importante debut. Según contó la propia Salomé, el consejo de su mamá fue sencillo, pero suficiente para darle tranquilidad antes de salir al escenario.

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"Mi mamá solo me está diciendo que sea como yo misma y que siempre esté sonriendo", reveló.

El mensaje coincidió con el que también recibió por parte de su padre, James Rodríguez, quien a lo largo de su carrera deportiva ha participado en campañas publicitarias y sesiones fotográficas.

"Él me dijo que solo sea yo misma", comentó la joven.

Colombiamoda abrió una nueva experiencia para Salomé Rodríguez

La participación de Salomé hace parte de la programación de Colombiamoda 2026, evento que reúne a diseñadores, marcas, empresarios y amantes de la moda entre el veinticinco y el treinta y uno de julio en Medellín.

Desde que confirmó su presencia, la joven compartió con sus seguidores parte de la emoción que sentía por este momento.

"Ya casi estaremos juntos en Colombiamoda para celebrar la magia que solo aparece en momentos inolvidables con mis amigas✨", escribió en sus redes sociales.

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Durante la preparación del desfile también fue vista junto al equipo encargado de la pasarela, donde recibió instrucciones para desenvolverse con mayor seguridad durante su primera presentación como modelo.

Por su parte, Daniela Ospina mostró algunos instantes del proceso previo al desfile a través de sus historias en Instagram. En uno de los videos se observa a Salomé caminando hacia el escenario mientras ultimaba detalles antes de iniciar la presentación.

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Una nueva faceta tras presentar su primer libro

El debut en Colombiamoda llega pocos meses después de otra aparición que también llamó la atención del público.

En marzo de 2026, Salomé presentó su libro 'Las aventuras de Sami en Costarena' durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO), convirtiéndose en una de las participantes más jóvenes del evento.

Desde entonces ha estado presente en distintas actividades públicas, ampliando poco a poco su participación en escenarios relacionados con la cultura, el entretenimiento y ahora también la moda.