Shakira sorprende al Chocó con millonaria ayuda y promesa para damnificados por terremoto

La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto llevó a Shakira hasta Quibdó, donde la artista colombiana recorrió una de las instituciones educativas afectadas y habló directamente sobre las necesidades de miles de niños y familias del departamento.

Durante su visita, la cantante anunció la recaudación de un millón de dólares para apoyar la reconstrucción de escuelas y confirmó que también dedicará esfuerzos personales a recuperar la Universidad Tecnológica del Chocó.

La artista llegó acompañada por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y visitó las instalaciones del colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla. Desde allí, habló sobre el impacto que ha dejado la emergencia y sobre la importancia de que la atención no se limite a los primeros días posteriores al movimiento telúrico.

“Realmente no hay palabra suficiente para consolar”, expresó Shakira al referirse al dolor de las familias afectadas. Sin embargo, la cantante también planteó una serie de acciones concretas para contribuir a la recuperación de la región.

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Shakira anunció un millón de dólares para la reconstrucción

Uno de los anuncios más destacados de Shakira durante su visita al Chocó fue la recaudación de un millón de dólares que será destinado a la reconstrucción de instituciones educativas afectadas por el terremoto.

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De acuerdo con lo explicado por la cantante, 500.000 dólares fueron aportados por Global Citizen y otros 500.000 dólares por Live Nation, uno de sus socios.

Estos recursos serán canalizados a través de la Fundación Pies Descalzos con el propósito de convertir la ayuda económica en proyectos de infraestructura para los niños.

“Ya hemos podido recoger este fin de semana un millón que vamos a poder destinar y canalizar hacia la reconstrucción de las escuelas que han quedado destruidas”, señaló Shakira.

La artista también puso el foco en una de las principales dificultades que enfrentan los estudiantes del departamento: el acceso a la educación después de la emergencia.

Según sus declaraciones, más de 40 escuelas se han colapsado completamente en el Chocó y más de 200 resultaron afectadas en el departamento. Por eso, insistió en que el regreso de los niños a las aulas debe ser una prioridad durante la etapa de recuperación.

Shakira se compromete con 10 nuevas escuelas en el Chocó

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Además del dinero recaudado, Shakira presentó otro proyecto de gran alcance. Junto con Howard Buffett y la Fundación Pies Descalzos, anunció la construcción de 10 escuelas nuevas en el departamento del Chocó.

La cantante llegó a Quibdó acompañada por Howard Buffett, quien, según explicó, ha trabajado junto a su fundación en otros proyectos educativos en Colombia. La intención ahora es trasladar esa experiencia a las zonas afectadas por el terremoto.

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“Howard que es una de las personas más humanitarias y más amorosas que he conocido va a ayudarnos con Pies Descalzos a construir 10 escuelas nuevas en el Chocó”, afirmó.

El anuncio adquiere especial relevancia para Shakira, pues su fundación lleva más de dos décadas trabajando en el departamento. La artista recordó que durante ese tiempo han sido graduados 400 estudiantes y que cerca del 70 % de ellos ha llegado posteriormente a la universidad.

Para la cantante, ese resultado demuestra el impacto que puede tener la inversión en educación y explica por qué decidió concentrar buena parte de sus esfuerzos en la recuperación de las instituciones afectadas.

El compromiso de Shakira con la Universidad Tecnológica del Chocó

La visita también dejó una promesa adicional. Shakira aseguró que dedicará sus esfuerzos personales a la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó, institución que describió como fundamental para el departamento.

“Yo voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó”, manifestó durante su intervención.

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La cantante también hizo un llamado a la comunidad internacional y mencionó específicamente a los gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido, además del sector privado global, para que se sumen a las labores de recuperación.

Shakira señaló que la ayuda debe incluir elementos esenciales como alimentos, protección, techo y atención médica, pero recalcó que el proceso debe continuar una vez termine la etapa de emergencia.

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“No debemos permitir que eso suceda otra vez”, dijo al referirse al abandono histórico que, según sus palabras, ha enfrentado el Chocó.

Durante su recorrido, la artista estuvo acompañada por autoridades locales y recibió muestras de agradecimiento de quienes se encontraban en la institución educativa. Su visita se produjo mientras continúan las labores de atención a las comunidades afectadas por el terremoto.

Antes de retirarse de Quibdó, Shakira volvió a insistir en el objetivo que considera prioritario: que los niños puedan regresar a las aulas y recuperar progresivamente sus actividades habituales.

“Vamos a luchar y no vamos a parar hasta que cada niño regrese a la escuela”, aseguró la cantante, quien convirtió su visita al Chocó en una jornada marcada por anuncios de reconstrucción educativa y nuevos recursos para la región.

Estas fueron las declaraciones de Shakira: