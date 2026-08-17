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¿Sismo, temblor o terremoto? El Servicio Geológico Colombiano explica su diferencia

Aunque suelen utilizarse de manera diferente, el SGC aclaró si existen diferencias entre los términos sismo, temblor y terremoto.

Montaje muestra un sismógrafo y gente corriendo por un temblor
A través de sus canales oficiales, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó las diferencias conceptuales entre términos como sismo, temblor y terremoto
Foto: imágenes realizada con Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 17 de ago, 2026

Tras el reciente movimiento sísmico registrado el lunes 10 de agosto en diversas regiones de Colombia, volvió a surgir el debate sobre el uso correcto de los términos sismo, temblor y terremoto.

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A menudo, estas palabras se emplean de manera diferente tanto en los medios de comunicación como en la conversación cotidiana, lo que puede generar confusión sobre su significado y su uso según las características del evento.

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De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), los tres términos son, en realidad, sinónimos. La entidad encargada del monitoreo sísmico en el país aclara que no existe una clasificación científica basada en la magnitud o la profundidad que determine cuándo un fenómeno debe ser denominado de una forma u otra.

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El SGC explica que el uso diferenciado de estas palabras es, principalmente, un “producto de la cultura popular”, en la que las personas suelen establecer categorías según la intensidad con la que perciben el movimiento o los daños que este ocasiona.

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¿Qué dijo el Servicio Geológico Colombiano sobre estas palabras?

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En el lenguaje coloquial de Latinoamérica, es frecuente que se utilice “temblor” para referirse a una sacudida de menor intensidad que no provoca daños visibles en las estructuras. Por el contrario, “terremoto” suele asociarse con eventos de gran magnitud que ocasionan daños materiales o incluso víctimas mortales.

Sin embargo, el SGC precisa que estas diferencias no corresponden a una clasificación científica. Desde el punto de vista etimológico, “terremoto” hace referencia a un movimiento de tierra y no establece por sí mismo qué tan fuerte fue el fenómeno ni cuáles fueron sus consecuencias.

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Por su parte, un sismo es una sacudida de la corteza terrestre producida por la liberación repentina de energía en el interior del planeta. En términos científicos, las palabras sismo, temblor y terremoto pueden utilizarse de manera equivalente.

¿Por qué un mismo sismo se siente diferente?

La percepción de un movimiento telúrico puede variar considerablemente de un lugar a otro. Factores como la distancia respecto al epicentro, la profundidad del foco y las características geológicas del terreno influyen en la intensidad con la que se siente la sacudida en una zona determinada.

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La magnitud permite estimar la energía liberada por el fenómeno, pero no determina por sí sola los efectos que tendrá sobre una población. Un mismo sismo puede sentirse con diferentes niveles de intensidad en varias regiones y generar consecuencias distintas dependiendo de las condiciones del terreno, la infraestructura y la ubicación de las comunidades.

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Colombia es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica y a la interacción de diferentes placas tectónicas. Entre ellas se encuentran las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe, cuya dinámica contribuye a la ocurrencia frecuente de movimientos sísmicos en el territorio nacional.

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