¡Alerta roja en Tolima! 36 incendios forestales mantienen en vilo a 20 municipios

El Tolima enfrenta una de sus emergencias ambientales más complejas, con 36 incendios forestales activos en 20 municipios. La situación mantiene en alerta a las autoridades y a los organismos de socorro, que trabajan para contener las llamas.

Uno de los puntos más críticos está en San Luis, donde el fuego ya consumió más de 2.000 hectáreas de vegetación y cultivos. Las llamas también alcanzaron un cementerio y afectaron al menos una decena de viviendas rurales.

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La gobernadora Adriana Magali Matiz se trasladó hasta la zona urbana de San Luis para liderar el Puesto de Mando Unificado. Desde allí, junto a bomberos y voluntarios, hace seguimiento a las labores en sectores como Payandé y Tomogó.



¿Cuáles son los municipios del Tolima más afectados por los incendios?

Aunque la emergencia alcanza a 20 municipios, San Luis concentra uno de los escenarios más complejos. El corregimiento de Payandé y la vereda Tomogó enfrentan incendios de gran magnitud que requieren atención constante.

Las altas temperaturas y los fuertes vientos complican el trabajo de los organismos de socorro, pues favorecen la rápida propagación de las llamas y dificultan el control de los focos que permanecen activos en diferentes zonas.

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En medio de la emergencia por los incendios forestales, y como medida preventiva tras las afectaciones provocadas por el terremoto, la Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Educación, suspendió las clases presenciales en las instituciones educativas hasta el viernes 14 de agosto.

¿Qué medidas tomó la Gobernación del Tolima ante los incendios?

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La gobernadora del tolima Adriana Magali Matiz pidió al Gobierno Nacional mantener el apoyo aéreo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las aeronaves son fundamentales para llegar a zonas de difícil acceso por tierra.

La mandataria explicó la dimensión de la emergencia y señaló: “Hoy a las 11:00 de la noche tengo que entregar el reporte: en este momento, en el departamento del Tolima, tenemos 36 incendios activos en 20 municipios del departamento”.

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Matiz también hizo un llamado para mantener la ayuda mientras los equipos continúan trabajando en los puntos críticos. “Que sea esta la oportunidad para pedir que ese apoyo continúe hasta que logremos eliminar todos los incendios que tenemos activos”, manifestó.

El alcalde de San Luis, Ricardo Andrés Acosta, también pidió mantener el respaldo de los organismos nacionales. El mandatario destacó el trabajo conjunto de la Fuerza Aeroespacial, la Policía y el Ejército Nacional durante la emergencia.

“El llamado, en nombre de la comunidad sanluiseña, es que nos sigan apoyando para poder frenar, contener y erradicar totalmente estos incendios en el municipio de San Luis, Tolima”, afirmó Acosta.

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Los organismos de socorro continúan con jornadas de trabajo en diferentes puntos del departamento. La operación reúne a bomberos, voluntarios, autoridades locales y fuerzas nacionales para contener las llamas y proteger las zonas rurales.

En la emergencia también participa el coronel Jhon Ánderson Vargas, comandante de la Policía del Tolima, junto con sus hombres y los equipos de bomberos desplegados en las áreas afectadas.

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El terreno en sectores como Tomogó representa otro de los desafíos para los equipos de emergencia. A pesar de las dificultades para movilizarse por algunas zonas, los voluntarios y profesionales de gestión del riesgo mantienen las labores para controlar los focos.

La emergencia también afecta directamente a los cultivos de los campesinos tolimenses. Una vez los incendios sean controlados, la Gobernación deberá avanzar en el censo de damnificados y en la evaluación de los daños registrados en las viviendas rurales alcanzadas por las llamas.