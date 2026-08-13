Así fue el rescate de un gatito bebé tras el terremoto; estaba atrapado en un edificio

El pasado lunes 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el territorio colombiano y provocó graves daños estructurales y el colapso de varias edificaciones. Tras la emergencia, cuerpos de bomberos, equipos de rescate y brigadas internacionales desplegaron operativos de búsqueda y salvamento en las zonas más afectadas.

En medio de estas labores, se registraron rescates de mascotas que permanecieron atrapadas durante varias horas bajo los escombros de diferentes estructuras.

Uno de los casos que más llamó la atención ocurrió en Pereira, Risaralda, donde un gatito bebé fue localizado bajo los restos de un edificio. Según los reportes, el animal permaneció aproximadamente 12 horas sepultado antes de ser encontrado por los equipos de emergencia y habitantes de la zona que participaban en las labores de búsqueda.



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En un video que se viralizó en redes sociales se observa el momento en que un rescatista retira cuidadosamente piedras y tierra hasta lograr liberar al felino, cuya cabeza era lo único que podía verse inicialmente.

Tras ser sacado de los escombros, el gatito fue entregado a ciudadanos para su traslado a un centro veterinario. De acuerdo con el reporte conocido, no presentaba lesiones de gravedad, aunque requirió atención por deshidratación.

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El sismo tuvo su epicentro en el departamento del Chocó y generó afectaciones en diferentes regiones del occidente del país, entre ellas Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia.

En medio de la emergencia, los organismos de socorro han tenido que ampliar sus labores para atender no solo a las personas afectadas, sino también a los animales que quedaron atrapados tras el colapso de diferentes estructuras.

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El milagro de la vida ❤️

Hay esperanza!!



Toda vida cuenta 🐾#FuerzaCali pic.twitter.com/ZaSmHKjj5e — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) August 13, 2026

Otros animales han sido rescatados tras el terremoto

En Cali también se han registrado rescates exitosos de mascotas durante las labores de búsqueda. Uno de ellos fue el de un perro llamado Vida, que logró ser localizado y rescatado con vida después de permanecer varias horas bajo los escombros de una vivienda colapsada.

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En otra intervención, Cristian Kuperbank, integrante de la brigada internacional de rescate Los Topos Azteca, participó en el rescate de otro perro que se encontraba atrapado bajo una estructura destruida.

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También se conoció el caso de Kiara, una perrita de dos años que sobrevivió durante 24 horas atrapada en un edificio. El animal había sido adoptado apenas cuatro días antes de que ocurriera el terremoto.

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La emergencia también movilizaron a fundaciones y organizaciones animalistas, que han solicitado apoyo para atender a las mascotas desaparecidas y a los animales que resultaron heridos.

Mientras continúan las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes en las zonas más afectadas, los equipos de rescate mantienen la atención sobre los animales que aún podrían permanecer atrapados bajo las estructuras colapsadas.

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