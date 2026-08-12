¿Colombia podría seguir registrando réplicas tras el terremoto? Esto dice el SGC

El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto todavía mantiene la atención de miles de personas, especialmente por la posibilidad de que continúen registrándose réplicas en diferentes zonas del país.

Después del fuerte movimiento telúrico, que tuvo una magnitud de 7.4, comenzaron a circular en redes sociales numerosos videos y fotografías relacionados con lo ocurrido en distintas regiones.



La actividad sísmica posterior también generó preguntas entre los ciudadanos que quieren saber si todavía pueden presentarse nuevos movimientos.

Ante esta situación, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) entregó una explicación sobre lo que está ocurriendo después del terremoto y aclaró una de las principales dudas que tienen los colombianos: ¿cuánto tiempo pueden continuar las réplicas?

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Colombia ya ha registrado más de 100 réplicas

De acuerdo con la información divulgada por el Servicio Geológico Colombiano, la actividad sísmica posterior al terremoto del 10 de agosto ha dejado más de un centenar de réplicas registradas hasta este miércoles 12 de agosto.

La entidad explicó que estos movimientos han tenido diferentes magnitudes y profundidades. En concreto, señaló que las réplicas identificadas han presentado magnitudes entre 0,6 y 4.8, mientras que se han registrado a una profundidad de 100 kilómetros.

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“Hasta hoy 12 de agosto, hemos registrado más de 100 réplicas con magnitudes entre 0,6 y 4.8 y una profundidad de 100 kilómetros”, explicó el Servicio Geológico Colombiano en una publicación compartida a través de sus redes sociales.

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Este dato permite dimensionar la actividad sísmica que se ha presentado después del movimiento principal, pero la entidad hizo una precisión especialmente importante frente a una de las preocupaciones que han surgido entre los ciudadanos.

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“Algo muy importante, que sigan ocurriendo réplicas, no significa que podamos saber, si ocurrirá otro sismo, ni cuáles serán sus características”, señaló el SGC.

¿Cuánto tiempo pueden durar las réplicas?

Una de las preguntas que más se han repetido después del terremoto tiene que ver con el tiempo durante el cual podrían continuar estos movimientos.

El Servicio Geológico Colombiano explicó que no existe un periodo exacto que permita establecer cuándo terminarán las réplicas. Según la información entregada por la entidad, estos movimientos pueden continuar durante diferentes periodos.

“Las réplicas pueden presentarse durante días, semanas e incluso meses”, explicó el Servicio Geológico Colombiano en un reciente video.

La entidad también aclaró que la ciencia no puede establecer con exactitud el momento en que ocurrirá una réplica ni determinar previamente qué magnitud tendrá.

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“La ciencia no puede predecir exactamente cuándo ocurrirá una réplica o un sismo. Tampoco se puede predecir qué magnitud tendrán”, agregó el SGC.

Por eso, aunque Colombia continúe registrando movimientos después del terremoto, cada evento debe ser analizado de manera individual y con base en los registros obtenidos por la red de monitoreo.

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Pereira, Manizales, Cali y Chocó, entre las zonas afectadas

Según los reportes mencionados en la información entregada por las autoridades y el Servicio Geológico Colombiano, entre las zonas que resultaron afectadas por el terremoto se encuentran Pereira, Manizales, Cali y diferentes sectores del Chocó.

El movimiento del 10 de agosto fue sentido en varias regiones del país y provocó una amplia reacción entre los ciudadanos, quienes rápidamente comenzaron a compartir imágenes y videos de lo ocurrido en redes sociales.

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Ahora, dos días después del terremoto, el monitoreo de la actividad sísmica continúa mientras se mantienen los registros de las réplicas.

La cifra reportada por el Servicio Geológico Colombiano hasta el 12 de agosto supera las 100 réplicas, con magnitudes que han oscilado entre 0,6 y 4.8.

La entidad insiste en que estos movimientos pueden continuar durante días, semanas o incluso meses, pero recalca que la ciencia no puede predecir exactamente cuándo ocurrirá una réplica o un nuevo sismo, ni establecer previamente su magnitud.