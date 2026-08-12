¿Peligra el Metro de Bogotá tras terremoto en Colombia? Así están las estructuras

El terremoto, que tuvo una magnitud de 7.4 y cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, generó una alerta inmediata en todos los sectores de construcción.

Para darte tranquilidad, debes saber que la Empresa Metro de Bogotá y el concesionario Metro Línea 1 activaron protocolos de revisión técnica de manera inmediata.

Durante las 24 horas posteriores al evento principal, equipos especializados recorrieron los diferentes puntos de trabajo para verificar si el movimiento telúrico había comprometido la integridad de lo que ya se ha construido.



¿Afectó el terremoto las obras del Metro de Bogotá?

La respuesta corta, según el balance preliminar entregado por la entidad este martes 11 de agosto, es que no se han encontrado afectaciones en las estructuras del proyecto.

Tras las inspecciones detalladas, se confirmó que los edificios ubicados en el patio taller de Bosa, los tramos del viaducto y las estaciones en construcción se encuentran en condiciones óptimas.

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El equipo técnico no solo se enfocó en las grandes estructuras de concreto. También pusieron especial atención en elementos de alta exposición que podrían representar un riesgo en caso de falla, como las torres grúa y los andamios distribuidos en los distintos frentes de obra.

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El objetivo de estas visitas fue comprobar que existían condiciones de seguridad plenas antes de permitir que los operarios retomaran sus actividades habituales.

Gracias a este balance favorable, se autorizó la continuidad normal de las labores. Hasta el momento, las áreas operativas revisadas no muestran signos de daños estructurales, lo que permite que el cronograma del proyecto siga su curso sin interrupciones mayores derivadas de la emergencia climática o geológica.

¿Qué medidas se han tomado ante las réplicas del sismo?

Aunque el reporte inicial es positivo, la vigilancia no ha terminado. Debes tener en cuenta que, según el Servicio Geológico Colombiano, se han registrado hasta 106 réplicas tras el evento principal de 7.4.

De estas, ocho han superado la magnitud 3.0 y una alcanzó una magnitud superior a 4.0, lo que mantiene a las autoridades en un estado de observación permanente.

Por esta razón, la Empresa Metro informó que las evaluaciones especializadas continúan como medida de prevención.

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No se trata solo de una revisión visual rápida; los expertos mantienen el monitoreo sobre las instalaciones y los equipos de izaje mientras avanzan los análisis técnicos más profundos.

Esta decisión busca identificar posibles daños microscópicos o asentamientos que no son evidentes a simple vista pero que podrían manifestarse con la repetición de los movimientos telúricos.

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La entidad ha sido clara al mencionar que cualquier novedad que surja en los próximos días será comunicada de inmediato tanto a los trabajadores del proyecto como a la ciudadanía en general.

Por ahora, puedes estar seguro de que las bases de la primera línea del Metro han superado esta importante prueba de resistencia sísmica, demostrando la solidez técnica con la que se están ejecutando los trabajos en la capital.