Terremoto en Colombia tuvo la mayor magnitud registrada durante la última década: SGC

Julio Fierro Morales, director general del Servicio Geológico Colombiano (SGC), confirmó que el terremoto registrado a las 7:34 a. m. es el sismo de mayor magnitud reportado en Colombia durante la última década.

Con una magnitud de 7.4 y un epicentro localizado en San José del Palmar, Chocó, este evento ha superado en potencia a otros movimientos significativos que el país ha enfrentado en los últimos años.

La profundidad del seísmo se ubicó entre los 82 y 103 kilómetros, lo que permitió que las ondas sísmicas viajaran por gran parte del territorio nacional e incluso se sintieran en países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela.



Esta magnitud excepcional responde a la dinámica tectónica del occidente colombiano, específicamente a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, un proceso natural que históricamente ha generado sismos de gran escala en la región.



¿Por qué el sismo de hoy en Colombia se sintió tan fuerte y largo?

Muchos ciudadanos, especialmente en la capital, se preguntan por qué la vibración pareció no terminar nunca. El SGC explicó que esto se debe a un fenómeno conocido como "efecto de sitio".

En el caso de Bogotá, la Sabana está construida sobre materiales asociados a antiguos lagos, como el desaparecido Lago Humboldt.

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Estos terrenos blandos actúan como una tina de agua: cuando llega la onda sísmica, la superficie sólida deja de vibrar rápido, pero los sedimentos blandos continúan moviéndose, amplificando y prolongando la sensación del temblor.

A pesar de que el epicentro fue en Chocó, la energía liberada fue tan masiva que el país ha tenido que enfrentar múltiples réplicas, las más fuertes de magnitudes 4.6 y 4.8, localizadas en Nóvita y San José del Palmar.

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El director del SGC ha sido enfático en que, aunque la tecnología permite monitorear estos eventos en tiempo real, científicamente es imposible predecir la hora o la magnitud de nuevos movimientos, por lo que te recomienda informarte solo por canales oficiales.

¿Cuáles son las consecuencias del terremoto de magnitud 7.4 hoy?

Las autoridades han confirmado que más de 22 personas perdieron la vida en diferentes ciudades.

La situación más crítica en cuanto a víctimas fatales se reportó en Pereira, con más de 18 fallecidos, de los cuales tres murieron en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Matecaña. En Manizales se confirmaron tres muertes y en Buenaventura una víctima adicional.

Los daños en la infraestructura también son severos y han quedado registrados en videos que inundan las redes sociales. En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó sobre el colapso de al menos 20 estructuras, con reportes de personas atrapadas bajo los escombros.

Por su parte, la emblemática Catedral de Manizales sufrió daños irreparables tras el colapso de su cúpula y la aparición de grietas verticales en su fachada.

La movilidad aérea también se ha visto afectada, con la suspensión de operaciones en al menos seis aeropuertos (Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura) debido a fallas estructurales en las terminales.

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Mientras los organismos de socorro adelantan los rescates, recuerda que el presidente Abelardo De La Espriella ha asumido personalmente la atención de esta emergencia para coordinar el apoyo en las zonas de desastre.