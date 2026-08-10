Terremoto en Colombia: tres niños murieron luego de que una pared colapsara

La Gobernación del Valle del Cauca confirmó el fallecimiento de tres niños en el municipio de Calima-El Darién, quienes perdieron la vida tras el colapso de una pared provocado por el fuerte sismo registrado durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026.

Este hecho forma parte del primer balance de víctimas mortales en el departamento, donde también se reportó el fallecimiento de una persona en el municipio de Zarzal. Las autoridades locales y los organismos de emergencia mantienen la alerta mientras avanzan las labores de verificación en los puntos críticos de la región.

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De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,4 y ocurrió a las 7:34 a. m. El epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 88 kilómetros.



Julio Fierro, director del SGC, calificó el evento como uno de los sismos más fuertes registrados en el país durante la última década y lo relacionó con antecedentes históricos de movimientos telúricos de gran magnitud, como el terremoto de Tumaco de 1979.

¿Cuál es el balance de víctimas tras el terremoto en Colombia?

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El impacto de la emergencia se extiende a diferentes departamentos del país. En Risaralda, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó de manera preliminar el fallecimiento de 18 personas en su jurisdicción.

Por su parte, en Manizales, las autoridades informaron sobre la muerte de dos personas y reportaron daños en al menos 12 edificios y 20 viviendas.

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En el municipio de El Cairo, Valle del Cauca, se registraron tres personas heridas, mientras que en zonas como Riofrío y Buenaventura se reportaron daños materiales, sin víctimas confirmadas hasta el momento.

En el departamento del Chocó, donde se ubicó el epicentro, la situación en Quibdó también es motivo de atención. Allí se reportó el colapso de una edificación de cuatro pisos en el barrio Medrano, además de daños en otra estructura ubicada frente a una institución educativa.

La ciudad también registró interrupciones en el servicio de energía eléctrica y escenas de preocupación entre habitantes que buscaban información sobre sus familiares.

¿Por qué el terremoto se sintió con fuerza en Bogotá?

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Respecto a Bogotá, el SGC explicó que la percepción prolongada del movimiento puede estar relacionada con un fenómeno conocido como efecto de sitio.

Este fenómeno ocurre cuando las características del suelo pueden amplificar o prolongar las ondas sísmicas. En el caso de Bogotá, las condiciones geológicas de algunos sectores de la ciudad favorecen este efecto, haciendo que el movimiento pueda sentirse durante más tiempo.

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Las autoridades continúan consolidando el balance de víctimas y daños ocasionados por el terremoto. Por tratarse de información preliminar, las cifras podrían aumentar o modificarse a medida que avancen las labores de búsqueda y verificación.