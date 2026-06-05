Países privilegiados que verán el eclipse solar total de 2026; lo que debes saber

Se aproxima una histórica tríada de eclipses que captará la atención del mundo entero y tú puedes ser uno de los afortunados en presenciarla.

La comunidad científica ya está expectante. Este fenómeno no es solo un espectáculo visual asombroso, sino una oportunidad invaluable para realizar investigaciones sobre nuestro Sistema Solar.

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Durante el punto máximo del eclipse, podrás ver cómo la Luna cubre totalmente el disco solar, oscureciendo el entorno en pleno día.



¿Dónde se verá el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026?

Debes saber que los lugares desde donde se podrá observar la totalidad del fenómeno son limitados.

Los países privilegiados que se encontrarán en la franja de totalidad son Groenlandia, el extremo oeste de Islandia y la mitad norte de España.

En el caso de España, la situación es especialmente emocionante, ya que la península ibérica será el único lugar poblado del mundo donde se podrá disfrutar del eclipse total de sol ese día.

Este evento marca un hito histórico para el país, pues no se veía un eclipse de estas características allí desde hace más de 100 años, concretamente desde 1912.

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Si te encuentras en España o planeas viajar para la fecha, toma nota de las provincias donde se verá en su totalidad: La Coruña, León, Burgos, Bilbao, Zaragoza y Teruel, e incluso llegará a la isla de Mallorca.

El Gobierno español ya ha designado al Observatorio de Yebes, en la provincia de Guadalajara, como el centro de seguimiento oficial para este evento.

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¿Qué pasa si no estás en esas zonas?

No te preocupes del todo. El eclipse será visible de forma parcial en una zona mucho más amplia que incluye el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África.

En estos lugares verás una "mordida" en el Sol, pero no el oscurecimiento total que sí vivirán los países mencionados.

¿Cómo ver el eclipse solar de 2026 sin dañar tus ojos?

Si estás planeando tu observación, tu salud visual debe ser la prioridad. No puedes usar gafas de sol convencionales, ya que no ofrecen la protección necesaria para mirar directamente al astro rey.

Para observar el eclipse de manera segura, es indispensable que utilices gafas que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2.

Estas gafas están diseñadas específicamente para filtrar la radiación solar dañina.

Si eres de los que prefiere usar instrumentos más avanzados como telescopios o binoculares, recuerda que también deben tener instalado un filtro solar especial en la parte frontal del equipo.

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El inicio de la "Tríada de Eclipses"

Este eclipse del 12 de agosto de 2026 es solo el comienzo. España vivirá tres fenómenos extraordinarios en años consecutivos:

12 de agosto de 2026: Eclipse solar total con una duración de aproximadamente 2 minutos y 18 segundos.

Eclipse solar total con una duración de aproximadamente 2 minutos y 18 segundos. 2 de agosto de 2027: Un segundo eclipse total que tendrá una duración excepcional de seis minutos en el sur de España.

Un segundo eclipse total que tendrá una duración excepcional de seis minutos en el sur de España. Enero de 2028: Un eclipse anular, donde la Luna no cubrirá todo el Sol, dejando un "anillo de fuego" visible.

Debido a la magnitud de estos eventos, el turismo ya está reaccionando. En zonas rurales de España como Teruel, los precios de los alojamientos para agosto de 2026 se han disparado, alcanzando cifras entre los 300 y los 1.400 euros por noche.