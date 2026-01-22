Eclipse solar total de 2026: cuándo será y qué países vivirán la oscuridad total

El 2026 traerá consigo uno de los fenómenos astronómicos más esperados a nivel mundial: un eclipse solar total que permitirá observar, durante breves minutos, cómo la Luna cubre por completo el disco del Sol. Se trata de un evento poco frecuente, altamente localizado y de gran interés científico, que ya está siendo monitoreado por observatorios internacionales.

Este eclipse no solo destaca por su condición de totalidad, sino por su recorrido sobre zonas habitadas y por producirse en un momento del día que facilitará su observación en varias regiones del planeta.

Puedes leer: Mhoni Vidente predice fallecimiento de expresidente; moriría por un infarto fulminante



Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone de manera precisa entre la Tierra y el Sol, bloqueando totalmente la luz solar desde ciertos puntos del planeta. Durante la fase conocida como totalidad, el cielo se oscurece de forma notoria y se hace visible la corona solar, una capa externa del Sol que normalmente no puede verse a simple vista.

Para que este fenómeno ocurra, la alineación entre los tres cuerpos debe ser casi perfecta y el tamaño aparente de la Luna debe coincidir con el del Sol desde la perspectiva terrestre. Estas condiciones hacen que los eclipses totales sean menos comunes que los parciales o anulares.

Publicidad

Fecha confirmada del eclipse solar total de 2026

De acuerdo con cálculos de la NASA y otros centros astronómicos, el eclipse solar total se producirá el miércoles 12 de agosto de 2026. El fenómeno completo, incluyendo sus fases parciales, se extenderá durante varias horas, aunque la fase más esperada —la totalidad— tendrá una duración máxima cercana a los 2 minutos y 18 segundos.

El tiempo exacto de la totalidad variará según la ubicación, ya que la sombra de la Luna se desplazará rápidamente sobre la superficie terrestre, cubriendo zonas específicas por lapsos muy cortos.

Eclipse solar, imagen de referencia Foto: Labs.google

Publicidad

Uno de los aspectos más relevantes de este eclipse es el ancho de la franja donde el Sol quedará completamente cubierto. En el evento de agosto de 2026, esta banda tendrá entre 100 y 200 kilómetros de ancho, lo que significa que desplazarse unos pocos kilómetros puede marcar la diferencia entre ver un eclipse parcial o vivir la totalidad completa.

Fuera de esta franja, el Sol solo será cubierto de manera parcial, aunque el fenómeno seguirá siendo visible en amplias regiones del planeta.

Puedes leer: Alerta en Colombia por tormenta geomagnética severa de origen solar; monitoreo nacional

¿En qué países se podrá ver el eclipse solar total?

La trayectoria del eclipse comenzará en el extremo norte del planeta y avanzará hacia el sur, recorriendo varias zonas estratégicas. Según los datos disponibles, el eclipse podrá observarse como total —dependiendo del punto exacto— en los siguientes territorios:

Rusia, en regiones del norte.

Groenlandia, especialmente en zonas cercanas a la costa occidental.

Islandia, incluyendo áreas próximas a Reikiavik.

España, principalmente en la mitad norte y las islas Baleares.

Portugal, de forma muy puntual en sectores cercanos al límite de la franja.

España será uno de los países más observados durante este evento, ya que la franja de totalidad cruzará su territorio de noroeste a sureste durante las últimas horas de la tarde. Este detalle convierte al eclipse de 2026 en uno de los más relevantes para Europa en décadas recientes.

Aunque la totalidad estará limitada a una franja específica, el eclipse se podrá observar de manera parcial en amplias zonas de Europa occidental, norte de África, América del Norte y regiones del Atlántico y el Ártico. En estos lugares, el Sol aparecerá cubierto solo en parte, con porcentajes variables según la ubicación.

Publicidad

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 ya es considerado un evento de referencia para la astronomía moderna, tanto por su duración como por el recorrido que tendrá sobre áreas pobladas, lo que permitirá una observación directa desde múltiples puntos del planeta.