Salen a la luz videos del pasado de Manuela QM, madre del hijo de Blessd

La influencer Manuela QM volvió a estar en el ojo público, esto después de que su actual pareja el cantante Blessd confirmara que ambos van a tener un hijo, por lo cual, en las redes sociales despertaron el interés por conocer su pasado y los cambios físicos que ha experimentado ha crecido exponencialmente en redes sociales.

Se supo que a sus 22 años, Manuela no es una desconocida en el mundo de la creación de contenido, debido a que desde muy pequeña, comenzó a subir videos con las tendencias de TikTok. No obstante, su verdadero salto a la relevancia mediática ocurrió en el año 2023, cuando su contenido empezó a viralizarse con mayor fuerza y su vida personal pasó a ser de dominio público por los contenido que compartia.

De igual forma, la actual pareja de Blessd, tuvo antes un noviazgo con el reconocido streamer Mr. Stiven, pero la cual estuvo en la controversia debido a que el creador de contenido sugirió haber financiado procedimientos estéticos para una de sus exparejas, una afirmación que muchos internautas vinculan directamente con la influenciadora.



¿Qué cambios ha tenido la pareja de Blessd?

En las redes sociales muchos seguidores mencionaron que el cambio de Manuela QM es radical, en especial al comparar las Imágenes y clips antiguos que circulan en la red evidencian una transformación notable en su apariencia general.

Inicialmente, la influencer confirmó que sí se practicó la rinoplastia al punto que ella confirmó su proceso de recuperación en plataformas digitales. Sumado a esto, se debe a los hábitos saludables que tiene Manuela, debido a que comparte seguido sus rutinas enfocadas en el bienestar físico.

Sin embargo, su ascenso no ha estado lejos de polémica en 2023, su cercanía con Blessd generó una revolución en redes sociales, ya que ella mantenía una amistad previa con Nicole Rivera, conocida como ‘La Suprema’, quien en ese entonces era pareja del cantante.

Esta situación provocó una oleada de ataques y comentarios negativos hacia Manuela, los cuales persisten en sus perfiles hasta el día de hoy. Ante la presión mediática, el propio Blessd ha salido en su defensa, pidiendo detener los ataques y enfatizando que tanto él como su expareja.

