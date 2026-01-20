Pareja de Blessd rompe el silencio ante las críticas tras confirmar su embarazo

Durante la tarde de este lunes 19 de enero, el cantante antioqueño Blessd sorprendió a sus seguidores que se convertirá en papá por primera vez con su novia Manuela QM. Noticia que generó muchas reacciones en redes sociales, al compartir este aspecto de su vida personal.

Un tiempo atrás en redes se venía presumiendo un posible embarazo de Manuela, luego de que el artista publicará algunas imágenes que despertaron sospecha entre sus seguidores, al punto que Yina Calderón en una ocasión afirmó que la creadora de contenido si estaba embarazada.

Luego la creadora de contenido publicó un video bailando, en donde muchos internautas notaron el crecimiento de su pancita, avivando estos comentarios. Sin embargo, tras el anunció de Blessd, la influencer decidió responder un mensaje negativo en redes sociales.

Una usuaria le escribió: “Mi reina, no esperes nada, tú eres la segundona”. Ante esto, la influencer respondió de manera contundente: “Lo que ustedes digan”, dejando clara su postura frente a las críticas.

¿Por qué llamaron “segundona” a la pareja de Blessd?

Dicho comentario se suma a las polémicas que han rodeado la vida sentimental del cantante. Esto, cuando Pirlo hizo unas declaraciones en donde aseguró que el reguetonero sostenía una relación con una influencer trans conocida como Samantha Correa, a la par de su relación con Manuela QM.

Por otro lado, la relación entre Blessd y Manuela QM también estuvo en el ojo del huracán cuando comenzó en 2023, ya que su actual pareja había sido pareja de Mr. Stiven, quien a su vez es ex de La Suprema, expareja del cantante. Esta situación dio pie a acusaciones de infidelidad y múltiples polémicas en redes.

La noticia del hijo de Blessd provocó que la vendedora de fajas, Yina Calderón respondiera con su forma de ser. Por lo cual, compartió un video en su TikTok donde mencionó que “Yo soy la adivina, y a la verdad le atina”, acompañado de una risa que muchos asociaron con escenas de películas de fantasía.

Esto a la par que, luego escribió el mensaje sobre qué pensaría Mister Steven y La Suprema, haciendo referencia a las exparejas de Blessd y Manuela QM, lo que desato varios comentarios en la publicación, donde algunos seguidores afirmaron que ahora le van a creer en todos las predicciones que haga la vededora del fajas y creadora de contenido.

