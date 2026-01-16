Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Julio Iglesias responde a las acusaciones y afirma que defenderá su dignidad

Julio Iglesias responde a las acusaciones y afirma que defenderá su dignidad

El cantante español publicó un mensaje en redes sociales en el que niega las afirmaciones hechas en su contra y asegura que buscará aclarar la situación.

Julio Iglesias responde a acusaciones
Julio Iglesias, cantante, compositor y empresario español
Foto: @Julioiglesias
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

Julio Iglesias, cantante español de 82 años, se pronunció tras las declaraciones de dos personas que trabajaron para él y que dieron a conocer afirmaciones sobre su comportamiento durante su empleo en 2021.

Iglesias publicó un mensaje en sus redes sociales en el que rechazó de manera clara y contundente lo planteado en esos testimonios, describiendo las afirmaciones como “absolutamente falsas” y expresando tristeza por la situación.

Puedes ver: ¿Irá a la cárcel? Las graves acusaciones que enfrenta Julio Iglesias de sus exempleadas

Julio Iglesias niega las afirmaciones y se pronuncia sobre los señalamientos

En su comunicado, divulgado en su cuenta oficial, Iglesias indicó que nunca ha abusado, coaccionado ni faltado el respeto a ninguna mujer, y aseguró que respondía con profundo pesar a lo que consideró una interpretación equivocada de los hechos.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, afirmó en el texto compartido con sus seguidores.

El artista también destacó el apoyo y los mensajes de cariño que ha recibido de amigos, colegas y seguidores, y agradeció el respaldo en un momento que describió como difícil a nivel personal.

Puedes leer: Hermana de Yeison Jiménez hace emotiva promesa tras después de su homenaje

Las menciones que motivaron la respuesta fueron difundidas tras una investigación periodística conjunta que recogió testimonios de dos exempleadas que trabajaron con Iglesias en residencias del Caribe en 2021.

Las personas optaron por usar seudónimos para resguardar su identidad mientras compartieron detalles sobre sus experiencias laborales en ese período.

Aunque los detalles y versiones difundidas en los medios generan atención pública y debate, Iglesias decidió romper el silencio para reafirmar su postura de defensa y enfatizar que recurrirá a los mecanismos legales que considere necesarios para esclarecer la situación.

El comunicado de Iglesias también menciona que el cantante ha contratado asesoría legal para enfrentar el proceso, lo que indica que seguirá de cerca cualquier avance relacionado con estas afirmaciones y con el enfoque que tengan las investigaciones pertinentes en las instancias judiciales correspondientes.

La situación continúa siendo objeto de seguimiento por parte de medios internacionales, mientras que seguidores del artista y figuras públicas expresan diversas opiniones y muestras de apoyo en redes sociales.

Mira también: Sale a la luz VIDEO de inquitante gesto de Yeison Jiménez en su último viaje

