Hermana de Yeison Jiménez hace emotiva promesa tras después de su homenaje

La muerte de Yeison Jiménez, registrada el sábado 10 de enero de 2026, continúa mostrando homenajes. Su hermana compartió un emotivo mensaje sobre una promesa pendiente y recordó cómo fue su última conversación con el autor de “Aventurero”.

Por medio de su cuenta de Instagram, Heidy Jiménez compartió un sentido mensaje tras la partida del artista, en donde reflejó el amor que le tuvo. “Te amo, gracias por haber dedicado tu vida a hacer feliz a tu familia, te pido que desde el cielo me sigas guiando", comentó la hermana del cantante.

Así mismo, esta comentó sobre una promesa que no le había hecho a Yeison Jiménez y que hará todo lo posible para plasmar eso que ambos comentaron en su última conversación; la cual se llevó a cabo el 25 de diciembre antes de darle la bienvenida al año nuevo.



"Prometo que cumpliré con todo lo que hablamos en la última conversación que Dios nos permitió tener afortunadamente este 25 de diciembre, te sentirás muy orgulloso de tu hermanita, me verás como siempre me dijiste que me querías ver", escribió, esto subiendo una foto con el ataúd que se utilizó en el Movistar Arena, mensaje que se suma al escrito que realizó su hermano en redes sociales.

¿Cuál fue la confesión del Hermano de Yeison Jiménez?

Por otro lado, Alejandro Jiménez, uno de los hermanos del cantante, rompió el silencio al compartir un desgarrador mensaje en el que expresó el dolor que le causó la pérdida del músico. Además, reveló una confesión en la que contó que ambos habían hablado sobre sus planes a futuro.

"No sé de dónde estoy sacando fuerzas para publicar un poco de los recuerdos que tengo con el ser más maravilloso que la vida me dio; aún espero tu mensaje y volver a verte", escribió el joven en la descripción del post.

Sumado a esto, también compartió el hecho que dentro de pocos días se iban a reunir para poder viajar juntos, dado que Yeison Jiménez tenía la intención de ir a Punta Cana después de sus presentaciones recientes, según se pudo conocer.

"Maldita sea… nos faltaron solo cuatro días para dejar listo todo lo que hablamos el 8 de enero, comiéndonos un coco, desde las 9:00 p. m. hasta las 11:00 p. m., y hacer todo lo que querías verme haciendo; ayudarte como siempre me lo decías", señaló en su publicación.

