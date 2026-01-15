Publicidad

Destapan dato alarmante tras la muerte de Yeison Jiménez; cifras generan inquietud

Las autoridades colombianas revelaron la cifra de accidentes aéreos registrados en el país durante las últimas dos décadas.

Yeison Jiménez y su accidente en Paipa
Sale a la luz dato tras el fallecimiento de Yeison Jiménez
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de Defensa Civil y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

La partida del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero de 2026 en el aeropuerto de Paipa, Boyacá, puso bajo la lupa la seguridad aérea en los vuelos privados en Colombia. A raíz de este siniestro, se han revelado cifras alarmantes proporcionadas por la Aeronáutica Civil (Aerocivil)

Tanto es así que las autoridades reportaron que en solo en el último año se reportaron 25 siniestros aéreos en el territorio nacional. Información de el medio omunicación El Tiempo, afirma que 14 de estas situaciones fueron catalogadas como incidentes y 11 como accidentes graves.

Puedes leer: Yeison Jiménez le confesó a Alan Ramírez qué haría si su vida llegara a su fin: “En un avión”

Así mismo, se conoció que esto tiene mayor incidencia en departamentos como Cundinamarca, Meta, Antioquia y Vaupés. No obstante, también se han documentado casos en zonas como Vichada, Valle del Cauca, Magdalena, Casanare y Cesar. Por lo cual, este accidente de Yeison Jiménez aviva esta problemática.

Cuántos accidentes han ocurrido en los últimos años

En las últimas dos décadas los siniestros de aeronaves, principalmente en la modalidad de vuelos privados, dejan un saldo aproximado de 50 personas fallecidas, donde se conoció que estos valores se han mantenido como una constante en los últimos años.

Puedes leer: Luis Alberto Posada sufre percance durante homenaje a Yeison Jiménez: “No sean groseros”

• 2021: 36 casos reportados.

• 2022: 34 casos.

• 2023: 36 casos, con concentración en Medellín y Bogotá.

• 2024: 34 casos documentados entre accidentes e incidentes graves.

Así mismo, se conoció que en el año donde hubo mayor accidentalidad fue 2011, cuando se registraron 38 eventos.

Los informes de las autoridades señalan que las tragedias aéreas en Colombia suelen estar ligadas a cuatro factores fundamentales: fallas mecánicas, errores operativos, condiciones climáticas adversas y dificultades en maniobras de despegue o aterrizaje.

¿Qué más se conoce del accidente de Yeison Jiménez?

El siniestro que cobró la vida de Yeison Jiménez y otras cinco personas se produjo minutos después de que la avioneta, una Piper PA-31 Navajo, despegara del aeródromo Juan José Rondón en Paipa, Boyacá. Por lo cual, la Aerocivil tomó la medida de enviar los motores a Estados Unidos para someterlos a un análisis técnico

Actualmente, además del análisis de los motores, las autoridades inspeccionan las bitácoras de mantenimiento, los antecedentes de vuelo y los factores humanos involucrados en el trayecto Paipa, Medellín. Esto con el fin de poder esclarecer con exactitud lo que sucedió con el artista de 34 años.

Mira también: Salen a la luz nuevos detalles del accidente de Yeison Jiménez: “Hubo un intento”

