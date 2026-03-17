Declaración de renta 2026 en Colombia: DIAN confirma valores, topes y fechas

La DIAN ya tiene listos los números que definirán si este año te toca sentarte a organizar tus finanzas de manera oficial. Todo lo que ocurra en el 2026 con tu declaración de renta depende directamente de tus movimientos financieros realizados durante el año gravable 2025.

Para entender este proceso, las fuentes mencionan que el punto de partida es la Unidad de Valor Tributario (UVT), la cual para el cálculo de los topes de este año se fijó en $49.799. Este valor funciona como un multiplicador para cada categoría que determina tu obligación.

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El primer gran muro es el de tu riqueza acumulada o patrimonio bruto. Si al cerrar el 31 de diciembre de 2025, el valor de tus bienes —como casas, carros o ahorros— fue igual o superior a $224.095.500, automáticamente entras en el grupo de declarantes.



Este monto equivale a 4.500 UVT según lo establecido por la normativa. Es vital entender que declarar no siempre significa que debas sacar dinero de tu bolsillo para pagar, pues muchas veces es solo un reporte de tu situación económica.

Por otro lado, existe el grupo de los 1.400 UVT, una cifra que aparece en casi todas las demás reglas de juego. Si tus ingresos totales durante el año pasado alcanzaron o superaron los $69.718.600, ya tienes un tiquete asegurado para este trámite.

Este mismo valor de $69.718.600 se aplica si fuiste amante de los "tarjetazos", pues los consumos con tarjeta de crédito por ese monto te obligan a declarar. No importa si lo pagaste todo de inmediato; el solo hecho de usar el plástico por esa suma activa la alerta de la DIAN.

La lupa también se pone sobre tus gastos cotidianos y tus movimientos bancarios. Las fuentes señalan que si el valor total de tus compras y consumos durante el año gravable 2025 fue igual o superior a $69.718.600, debes cumplir con la obligación.

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Lo mismo sucede con el dinero que entró a tus cuentas: si la suma acumulada de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras llegó a esos mismos $69.718.600, te toca preparar el formulario. A veces, el simple hecho de mover dinero de terceros en tu cuenta puede hacerte superar este tope sin que el dinero sea realmente tuyo.

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Existen otros casos donde, sin importar los montos anteriores, debes estar presente ante la DIAN. Por ejemplo, si eres responsable del Impuesto sobre las Ventas (IVA) o si eres un comerciante u profesional independiente obligado a llevar contabilidad, la cita con la declaración es inevitable.

La normativa busca que todos los que tengan una actividad económica formalizada mantengan sus reportes al día.

¿Cuándo son las fechas para declarar renta en el 2026?

Es importante que no pierdas de vista el calendario, ya que las fechas están a la vuelta de la esquina. El proceso para personas naturales comienza el 12 de agosto de 2026 y se extiende hasta el 26 de octubre del mismo año.

Tu turno específico dependerá de los dos últimos dígitos de tu NIT, que puedes encontrar en tu RUT, sin contar el dígito de verificación. Por ejemplo, si tus dígitos terminan en 01 o 02, tu fecha límite es el primer día del calendario, el 12 de agosto.

Ignorar estos límites puede salirte bastante caro. Si presentas la declaración después de tu fecha asignada, te enfrentarás a una sanción por extemporaneidad que equivale al 5% de tu impuesto a cargo por cada mes de retraso.

Incluso si tu declaración sale en cero, la DIAN aplica una sanción mínima que para el 2026 se estima en $524.000, correspondiente a 10 UVT del año vigente. Estar informado sobre estos topes es la mejor herramienta para manejar tus finanzas con tranquilidad y evitar sorpresas desagradables con el fisco.

