DIAN subasta joyas, esmeraldas, lingotes de oro, carros, motos, cuatrimotos y más: catálogo

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó una nueva subasta pública virtual que reunirá joyas, relojes, esmeraldas, lingotes de oro, materiales y piedras preciosas, además de carros, motos, cuatrimotos y maquinaria industrial. El evento se realizará en alianza con el Banco Popular, a través de su plataforma digital El Martillo, y estará disponible durante tres días.

Según el anuncio oficial, la subasta comenzará a las 8:00 a. m. del martes 11 de febrero y se extenderá hasta las 2:30 p. m. del jueves 13 de febrero de 2026. Durante ese periodo, cualquier persona interesada podrá ingresar al portal, revisar los artículos disponibles y presentar sus ofertas de manera virtual.

Los bienes que se pondrán a disposición del público corresponden a elementos que fueron aprehendidos, decomisados o declarados en abandono a favor de la Nación. Estos artículos provienen de acciones de control y fiscalización adelantadas por la DIAN en diferentes regiones del país, dentro de sus procesos regulares de verificación.

En el catálogo se podrán encontrar joyas de distintas características, relojes, lingotes de oro y materiales asociados a piedras preciosas como las esmeraldas. A esto se suman carros, motocicletas, cuatrimotos y maquinaria industrial, lo que convierte la subasta en una oportunidad para quienes buscan desde artículos de valor hasta herramientas para trabajo o transporte.

¿Cómo participar en la subasta de la DIAN?

Para participar, el primer paso es registrarse previamente en la página web de El Martillo del Banco Popular. Una vez hecho el registro, el usuario podrá consultar el catálogo completo, revisar la descripción de cada artículo y conocer las condiciones de participación. Esto permite identificar con anticipación los bienes de interés y preparar las ofertas.

El proceso se desarrollará bajo principios de legalidad y transparencia, con respaldo institucional de la DIAN y el Banco Popular. Por esta razón, la entidad invitó a la ciudadanía a participar utilizando únicamente los canales oficiales habilitados para el evento.

También se hizo un llamado a desconfiar de publicaciones o mensajes en redes sociales que ofrezcan cupos, intermediación o supuestos “accesos directos” a la subasta. La participación no requiere intermediarios y debe realizarse exclusivamente a través de la plataforma autorizada.

Otra recomendación clave es no entregar datos personales ni realizar consignaciones o pagos por fuera de los canales establecidos. Cualquier transacción debe hacerse dentro del procedimiento definido por El Martillo del Banco Popular. Ante contenidos sospechosos, se sugiere verificar siempre la información en los medios institucionales.

La modalidad virtual facilita la participación desde cualquier ciudad del país, sin necesidad de desplazarse. Esto ha permitido que más personas puedan acceder a este tipo de procesos, que se caracterizan por ser públicos y regulados.

LINK para participar en las subastas de la DIAN y catálogo completo

La DIAN reiteró que el catálogo completo estará disponible en la plataforma, donde cada usuario podrá consultar imágenes, descripciones y condiciones de los artículos incluidos en la subasta. Allí también se informan las fechas, horarios y reglas de participación.

Conoce aquí el catálogo de todo lo que se subasta y DA CLIC para revisar los artículos disponibles, sus descripciones y las condiciones del evento.

La subasta programada entre el 11 y el 13 de febrero de 2026 se perfila como una de las más variadas del año, al reunir joyas, esmeraldas, lingotes de oro, carros, motos, cuatrimotos y maquinaria. La invitación oficial es a informarse por los canales autorizados y participar siguiendo el procedimiento indicado.

Paso a paso para participar en subastas de la DIAN

Para participar en las subastas de la DIAN (mercancías decomisadas o en abandono), el proceso se realiza principalmente a través de la plataforma El Martillo del Banco Popular. Todo se hace en línea y sin intermediarios.

Registro y validación

Debes registrarte en el portal oficial de El Martillo del Banco Popular con tus datos básicos de contacto.

El sistema realizará una validación de identidad mediante preguntas de seguridad.



Consulta del catálogo

Una vez registrado, puedes revisar el catálogo completo de bienes disponibles: vehículos, joyas, maquinaria, lingotes, relojes y más.

Es clave verificar la ubicación del bien, el precio base y si el artículo tiene opción de exhibición física antes de la subasta.



Constitución del depósito

Para poder ofertar debes hacer un depósito virtual como garantía. Este depósito suele ser un porcentaje del precio base del lote, normalmente el 20 %.

El pago se realiza por PSE desde la opción: “Mi cuenta – Constituye tu depósito” dentro del portal de El Martillo del Banco Popular.

Oferta en la sala virtual

El día y la hora programados de la subasta, debes ingresar con tu usuario y contraseña a la Sala de subastas virtuales.

Selecciona el lote y el depósito que constituiste para comenzar a ofertar. El sistema te mostrará en tiempo real si vas “Ganando” o “Perdiendo” frente a otras ofertas.



Cierre y pago

Si resultas ganador del lote, recibirás las instrucciones para cancelar el valor restante del bien dentro del plazo fijado por la entidad.

Una vez realizado el pago completo, se inicia el proceso de entrega del artículo adjudicado.



Requisitos fundamentales