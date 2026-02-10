Así puedes recibir una pensión más alta aunque tu salario no cambie en Colombia

Una noticia que genera interés entre los trabajadores colombianos es la posibilidad de que la pensión sea más alta aunque el salario base no sea elevado. Según especialistas en pensiones y lo explicado por Colpensiones, el monto de la mesada de vejez no depende únicamente del salario, sino también del tiempo de aportes que se consigne ante los fondos de pensiones y del cálculo del Ingreso Base de Liquidación (IBL) que se usa para fijar el valor final de la pensión.

La norma en Colombia establece un mínimo de semanas de cotización para obtener pensión de vejez y un porcentaje del IBL como base de cálculo. Para 2026, los hombres deben cumplir con 1.300 semanas de aportes, equivalentes a unos 26 años de cotizaciones, mientras que las mujeres deben cumplir con 1.250 semanas, con una reducción gradual prevista para los próximos años.

¿Cuál es el requisito para recibir una pensión más alta?

Además del mínimo exigido de semanas para pensionarse, cotizar semanas adicionales puede aumentar el porcentaje aplicado sobre el Ingreso Base de Liquidación (IBL), que es el promedio salarial con el que se calcula la pensión.



En el régimen publico administrado por Colpensiones, con 1.300 semanas cotizadas un afiliado normalmente obtiene una pensión equivalente al 65 % del IBL. Por cada 50 semanas adicionales cotizadas, ese porcentaje puede incrementarse en aproximadamente 1,5 %, lo que eleva la mesada pensional gradualmente.



Este ajuste se mantiene hasta un tope máximo de 80 % del IBL, que es el límite que establece la ley para el monto de la pensión.

Este mecanismo permite que un trabajador que siga aportando semanas después de cumplir el mínimo legal pueda recibir una pensión más alta aunque el salario sobre el que cotiza no cambie, siempre que se respeten los topes establecidos.

El tope del 80 % del IBL significa que, aunque continúe cotizando más tiempo, la mesada no puede superar ese porcentaje del promedio de ingresos utilizados para calcular la pensión.

¿Cómo se calcula la pensión en Colombia?

La pensión de vejez se define con base en el promedio de los salarios o ingresos sobre los cuales se realizaron aportes en los años previos a la jubilación. Ese promedio es el IBL, y sobre él se calcula el porcentaje pensional reconocido por la entidad administradora (Colpensiones o fondo privado).



El porcentaje mínimo que recibe un cotizante suele rondar el 65 % del IBL.

Cuando se cotiza más tiempo y se cumple con semanas adicionales, ese porcentaje puede acercarse al 80 %, lo que significa una pensión más alta.

El aumento por semanas adicionales tiene límite, por lo que no existe una pensión ilimitada sin importar salario o tiempo.

Recomendaciones para obtener una pensión más alta en Colombia

La interpretación actual de la norma pensional genera un incentivo para cotizar más allá del mínimo exigido, ya que esa mayor contribución puede aumentar el monto de la mesada.

Además, el sistema pensional en Colombia está en un proceso de ajustes y reformas continuas, con reglas que afectan a cotizantes en diferentes escenarios, como el traslado desde fondos privados a Colpensiones o cambios en modalidades de pensión anticipada y familias.




