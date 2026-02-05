Nuevo subsidio de $230 mil pesos mensuales a más de 50 mil personas, ¿eres beneficiario?

Durante décadas, el sector artístico en Colombia ha navegado en las aguas de la informalidad y la desprotección. Sin embargo, este panorama comienza a transformarse con el anuncio oficial del programa Cultura es Dignidad Mayor, en articulación con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio del Trabajo y el Departamento para la Prosperidad Social.

Esta estrategia beneficiará a más de 50.000 artistas, sabedores y agentes culturales en condición de vulnerabilidad con un subsidio mensual de $230.000 pesos.

Puedes leer: Cómo usar el simulador del Fondo Nacional del Ahorro para crédito de vivienda



La medida no es solo un alivio financiero; es, en palabras de la ministra Yannai Kadamani, un "cambio estructural" destinado a dignificar la vejez de quienes formaron la identidad del país pero nunca lograron cotizar para una pensión debido a la precariedad laboral del sector.



Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, enfatizó que esta iniciativa se ampara en la reforma laboral, específicamente en su artículo 41, que reconoce formalmente los derechos de los trabajadores del arte.

Requisitos y proceso: Cómo acceder al subsidio Cultura es Dignidad Mayor

Para garantizar que esta ayuda llegue a quienes más lo necesitan, el Gobierno ha establecido criterios claros de selección.

Puedes leer: Colombia Mayor confirma fechas de pago del primer semestre; consulta si eres beneficiario

El programa está dirigido a personas naturales creadoras, portadoras de patrimonio y gestoras culturales que no cuenten con medios mínimos de subsistencia. Entre los requisitos fundamentales se encuentran:

Publicidad

Ser ciudadano colombiano con residencia en el país durante los últimos diez años.

con residencia en el país durante los últimos diez años. Tener una edad mínima de 60 años para mujeres y 65 años para hombres.

No poseer una pensión y pertenecer a los grupos A, B o al subgrupo C1 del Sisbén IV.

Acreditar la trayectoria como agente cultural ante el Ministerio de las Culturas.

El proceso de inscripción, que inició el 30 de enero de 2026, es riguroso pero accesible. Los interesados pueden postularse a través de la plataforma digital oficial o acudir de forma presencial a las más de mil bibliotecas públicas, 1.100 casas de la cultura y sedes regionales de Prosperidad Social y el Ministerio del Trabajo.

Un elemento innovador es la presentación de un video de hasta cinco minutos donde el artista narre su historia, trayectoria y aportes a la cultura, el cual será validado junto con otras evidencias documentales.

Publicidad

Figuras icónicas de la actuación colombiana, como Luis Eduardo Arango y Carmenza Gómez, han calificado el programa como un acto de justicia histórica. Arango señaló que, tras pasar por más de diez gobiernos, es la primera vez que surge una idea de esta magnitud, mientras que Gómez describió el subsidio como una “utopía que se está cumpliendo”.

Es importante que los aspirantes tengan en cuenta el ajustado cronograma: las inscripciones cierran el 10 de febrero de 2026.

Posteriormente, se realizará una fase de valoración y subsanación de documentos entre el 10 y el 19 de febrero, para finalizar con la postulación formal ante Prosperidad Social el 23 de febrero.