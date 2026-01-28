Publicidad

Prosperidad Social define cronograma del primer semestre para subsidios en 2026

El departamento oficializó las fechas claves de transferencias monetarias para el primer semestre del año, evita contratiempos en los procesos de entrega.

Prosperidad Social define cronograma del primer semestre para subsidios en 2026
Prosperidad Social define cronograma del primer semestre para subsidios en 2026
Foto: Prosperidad Social
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

El inicio del año 2026 marca una hoja de ruta clara para la asistencia social en el país. El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, confirmó recientemente las fechas en las que se realizarán los desembolsos de los programas más emblemáticos del Gobierno Nacional.

Esta planificación busca dar continuidad al impacto positivo registrado en 2025, año en el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro realizó una inversión masiva de más de 5,3 billones de pesos.

Puedes leer: ICETEX lanza becas en prestigiosa universidad de Europa; documentos y requisitos

Gracias a este esfuerzo interinstitucional, se logró atender a 3,3 millones de hogares, contribuyendo a cifras históricas en la reducción de la pobreza a nivel nacional.

Para este primer semestre de 2026, el enfoque se mantiene en grupos poblacionales críticos: adultos mayores, familias con niños en primera infancia, personas con discapacidad y jóvenes estudiantes que buscan transformar su futuro a través de la educación.

Cronograma pagos de Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Renta Joven

La entidad estructuró los pagos de manera escalonada para garantizar la eficiencia en la entrega de los recursos. Uno de los subsidios con mayor expectativa es Colombia Mayor, que cumplirá con el compromiso de entregar una renta básica de 230.000 pesos mensuales a hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 años.

El calendario para este programa iniciará el viernes 27 de febrero con el Ciclo 1.

Los pagos posteriores están programados para el 25 de marzo (Ciclo 2), el 20 o 22 de abril (Ciclo 3), el 20 de mayo (Ciclo 4), el 17 de junio (Ciclo 5) y finalizarán el semestre el 29 de julio con el Ciclo 6.

Publicidad

Por otro lado, los programas de Renta Ciudadana y Devolución del IVA han unificado sus esfuerzos para llegar a más de 700.000 hogares que se encuentran en pobreza extrema o que cuentan con niños menores de 6 años y cuidadores de personas con discapacidad.

En este caso, cada hogar beneficiario recibirá una transferencia de 500.000 pesos por cada ciclo.

Publicidad

La fecha marcada para el inicio del primer ciclo es el 20 de febrero, mientras que el segundo y tercer ciclo se han fijado para el 30 de abril y el 24 de junio, respectivamente.

En cuanto al impulso de la educación superior, el programa Renta Joven se prepara para apoyar a más de 170.000 estudiantes con el fin de evitar la deserción y fomentar la graduación.

Los pagos comenzarán el 18 de febrero con el Ciclo 6 (correspondiente al periodo anterior) y continuarán con el Ciclo 1 de 2026 el 27 de marzo.

Los ciclos subsiguientes se pagarán el 28 de mayo y el 16 de julio, garantizando montos mínimos de 400.000 pesos por participante.

Puedes leer: Subsidio de arrendamiento 2026: requisitos y cómo solicitar esta ayuda para vivienda

Adicionalmente, el programa Jóvenes en Paz, liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad pero cuyas transferencias son operadas por Prosperidad Social, también iniciará su dispersión de recursos el próximo 20 de febrero.

Publicidad

Es imperativo que los beneficiarios recuerden que todas estas fechas están sujetas a la disponibilidad financiera y presupuestal de la entidad. Prosperidad Social enfatizó la importancia de mantener actualizada la información de contacto para evitar contratiempos en los procesos de entrega.

