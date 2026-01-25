Publicidad

Subsidio para el grupo A del Sisbén: ayudas clave y requisitos

Subsidio para el grupo A del Sisbén: ayudas clave y requisitos

El grupo A del Sisbén puede acceder a más de un subsidio estatal. Le contamos cuáles son, en qué casos aplican y qué necesita para solicitarlos.

Subsidio para el grupo A del Sisbén.jpg
Subsidio para el grupo A del Sisbén
Foto referenciala creada con Image FX
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 25 de ene, 2026

En Colombia, el acceso a ayudas del Estado depende en gran medida de la clasificación socioeconómica de los hogares. Para cumplir este propósito, el Sisbén funciona como una herramienta clave que permite identificar las condiciones de vida de millones de personas y orientar la entrega de apoyos sociales.

Dentro de esta clasificación, el grupo A corresponde a quienes se encuentran en situación de pobreza extrema y, por lo tanto, reciben un mayor acompañamiento institucional para garantizar derechos básicos y mejorar su calidad de vida.

Este segmento de la población cuenta con distintos programas diseñados para aliviar necesidades urgentes en materia de salud, ingresos, educación y protección a la vejez. Conocerlos y cumplir los requisitos es fundamental para no perder la oportunidad de acceder a estas ayudas.

Subsidio y apoyo integral para el grupo A del Sisbén

Las personas clasificadas en el grupo A pueden beneficiarse de varias iniciativas sociales. Una de las más importantes es la afiliación gratuita al régimen subsidiado de salud, que permite recibir atención médica, medicamentos, exámenes y hospitalización sin costos adicionales. Este acceso busca garantizar el derecho a la salud de quienes no cuentan con capacidad de pago.

En el ámbito económico y familiar, se destacan programas como Familias en Acción, orientado a hogares con niños y adolescentes, donde la entrega del apoyo está condicionada a la asistencia escolar y los controles de salud.

También se encuentra Jóvenes en Acción, dirigido a estudiantes de educación técnica, tecnológica o universitaria, con el fin de promover la permanencia en el sistema educativo.

Otro subsidio relevante es Ingreso Solidario, una transferencia monetaria pensada para hogares que no reciben otros apoyos y atraviesan condiciones críticas. A esto se suma Colombia Mayor, que brinda un ingreso mensual a adultos mayores sin pensión y en situación de vulnerabilidad, así como programas de apoyo a la vejez como los BEPS.

Subsidios: requisitos y condiciones para acceder

Además de las transferencias monetarias, el grupo A puede acceder a beneficios complementarios como la cédula de ciudadanía gratuita, la libreta militar sin costo, apoyo educativo para menores y atención médica sin copagos. Sin embargo, para acceder a cada subsidio es indispensable cumplir ciertos criterios.

Entre los requisitos generales se encuentran estar oficialmente clasificado en el grupo A del Sisbén, mantener la información actualizada en la encuesta y cumplir las condiciones específicas de cada programa, como edad, nivel educativo, situación laboral o composición del hogar. Las autoridades recomiendan verificar periódicamente los datos y consultar en las entidades correspondientes para no perder estos apoyos.

En un contexto económico desafiante, estos programas representan una herramienta clave para reducir brechas y ofrecer oportunidades a quienes más lo necesitan, siempre que se conozcan y se gestionen de manera oportuna.

