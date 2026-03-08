Los famosos que no cumplirán su sueño de llegar a la política: hay influencers “quemados”

Las elecciones del 8 de marzo no solo estarían definiendo el futuro político del país, también estarían dejando varias sorpresas entre figuras conocidas de redes sociales, televisión y medios de comunicación.

A medida que avanzaría el preconteo de votos reportado por la Registraduría, algunos nombres que llegaron con gran visibilidad pública estarían quedando lejos de obtener el respaldo suficiente en las urnas.

Puedes leer: ¡Pánico en puesto de votación! Hostigan punto y varias personas terminaron en el piso



Entre los perfiles que aparecerían como posibles “quemados” de la jornada electoral figurarían influencers, periodistas, humoristas y hasta celebridades del entretenimiento que habrían intentado trasladar su popularidad digital al escenario político.

Aunque el escrutinio oficial continuaría avanzando y los resultados podrían presentar cambios, las tendencias iniciales estarían mostrando que varios de estos aspirantes no alcanzarían las cifras necesarias para obtener una curul o consolidar su candidatura.

Publicidad

Miguel Polo Polo perdería su curul según las tendencias

Uno de los resultados más comentados durante la jornada electoral estaría relacionado con Miguel Polo Polo. El actual representante a la Cámara y figura reconocida en redes sociales aparecería entre las derrotas más mencionadas del día.

De acuerdo con las tendencias preliminares del conteo, el congresista no lograría retener su curul dentro de la circunscripción afro. El resultado llamaría la atención debido a la alta visibilidad que ha tenido en plataformas digitales y en el debate público durante los últimos años.

Publicidad

Sin embargo, el avance del escrutinio todavía podría modificar algunos resultados finales.

Felipe Saruma tampoco lograría traducir sus seguidores en votos

Otro nombre que estaría generando comentarios sería el del creador de contenido Felipe Saruma. El empresario digital se lanzó como candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical en el departamento del Atlántico.

A pesar de contar con millones de seguidores en redes sociales, las tendencias del preconteo indicarían que su campaña no lograría reunir los votos suficientes para obtener una curul.

Este resultado estaría generando conversación entre usuarios en redes, especialmente porque Saruma es uno de los influencers más conocidos del país.

Lily Díaz también aparecería entre los perfiles con baja votación

Dentro de la lista de candidatos que no alcanzarían el respaldo esperado también estaría Lily Díaz, influencer e hija del reconocido cantante Diomedes Díaz.

La aspirante buscaba representar sectores populares, pero los resultados preliminares indicarían que su votación no sería suficiente para asegurar un lugar dentro del Congreso.

Publicidad

Su nombre habría tenido presencia en redes durante la campaña, pero los votos registrados hasta el momento no reflejarían ese nivel de visibilidad.

Pichy Player tampoco lograría despegar en las urnas

El humorista conocido como Pichy Player también estaría entre los aspirantes que enfrentarían un revés en esta jornada electoral.

Publicidad

El creador de contenido, conocido por sus videos y su cercanía con sectores populares en redes sociales, habría intentado trasladar esa conexión al escenario político. Sin embargo, las tendencias iniciales del conteo indicarían que su candidatura no alcanzaría el respaldo necesario.

Vicky Dávila quedaría rezagada en la consulta

En el caso de las consultas presidenciales, la periodista Vicky Dávila también aparecería entre los nombres que no lograrían posicionarse entre los primeros lugares.

Las cifras preliminares del conteo la ubicarían por debajo de otros aspirantes dentro de la Gran Consulta por Colombia. Su participación generó amplia atención durante la campaña, pero el resultado parcial indicaría que su votación sería menor a la esperada.

Elecciones del 8 de marzo dejan varios “quemados” /Foto: redes sociales

Otros nombres que aparecerían entre los posibles “quemados”

El listado de candidatos con bajo respaldo también incluiría a Héctor “Tiko” Elías Pineda, quien sería señalado como uno de los aspirantes con menor votación dentro de las consultas interpartidistas celebradas el mismo día.

Además, varios exjugadores y figuras vinculadas al mundo del fútbol que se presentaron como candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes tampoco habrían alcanzado el umbral necesario según los resultados preliminares.

Estas tendencias seguirían generando conversación mientras continúa el proceso de escrutinio.

Publicidad

Puedes leer: Esta es la cifra que ganarán los nuevos congresistas en Colombia: así quedará su salario

Laura Gallego Solís: de la corona a una posible derrota electoral

Otro caso que estaría llamando la atención sería el de Laura Gallego Solís. La ex Señorita Antioquia 2025 aspiraba a una curul en la Cámara de Representantes por Antioquia con el número 106 en el tarjetón.

Publicidad

Su candidatura generó debate meses atrás luego de la polémica por unos videos en los que hacía preguntas sobre figuras políticas del país. Esa situación marcó buena parte de la conversación alrededor de su campaña.

A pesar de su presencia en redes sociales y de ser considerada una de las aspirantes más jóvenes dentro de su partido, las cifras preliminares del preconteo en Antioquia indicarían que su votación no alcanzaría para obtener la curul.