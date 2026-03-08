Fue a terapia para sanar su relación; descubrió que su psicóloga salía con su novio

Una experiencia personal compartida en TikTok generó miles de reacciones en redes sociales luego de que una joven relatara una situación que vivió durante su proceso de terapia psicológica. Según explicó, lo que empezó como un espacio para hablar de su vida y sus problemas emocionales terminó convirtiéndose en un episodio incómodo cuando descubrió un vínculo inesperado entre su terapeuta y su pareja.

La protagonista del relato, identificada en redes como Valentina, contó que decidió iniciar terapia y durante los primeros meses se sintió cómoda con la profesional que la atendía. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a encontrársela con frecuencia en distintos espacios sociales, como bares y boliches, lo que le resultaba extraño aunque no necesariamente problemático al principio.

El momento en que todo comenzó a volverse extraño

En uno de sus videos explicó: “Eso no me molestaba, pero sí me chocaba verla con cualquiera, tomando vodka al pico y después, el lunes, tener que contarle todos mis problemas”.

Con el tiempo decidió hacer una pausa en las sesiones durante aproximadamente un mes. Fue justamente en ese periodo cuando conoció a un hombre con el que comenzó a salir. De acuerdo con su relato, el joven le preguntó desde el inicio si asistía a terapia y con quién, y le comentó que conocía a la psicóloga, aunque ella no le dio mayor importancia en ese momento.

Cuando retomó las consultas, la profesional le preguntó si había conocido a alguien nuevo durante el tiempo en que estuvo alejada de la terapia. Según la joven, la psicóloga comenzó a hacerle preguntas muy detalladas sobre esa persona: su nombre, qué estudiaba y con qué frecuencia se veían.

Publicidad

La situación se volvió más extraña cuando mencionó el nombre del hombre con el que estaba saliendo. De acuerdo con su testimonio, la terapeuta reaccionó de forma inesperada. “Cuando le dije el nombre, se puso pálida y me miró con una cara de odio”, recordó en el video.

Con el paso de los días, el joven le reveló que también conocía a la psicóloga y que ella le había hablado sobre la paciente y su regreso a terapia. Fue en ese momento cuando la joven aseguró que comenzó a sospechar que existía un vínculo entre ambos.

Publicidad

La historia llegó a su punto más incómodo durante una conversación directa entre paciente y terapeuta. Según relató Valentina, la psicóloga le dijo: “Tuvimos la misma sexoafectiva con la misma persona”.

Tras esa experiencia, la joven decidió abandonar el proceso terapéutico. Aunque aclaró que no presentó una denuncia formal, optó por contar lo ocurrido en redes sociales, donde su historia rápidamente se volvió viral y abrió un debate sobre los límites y la ética en la relación entre profesionales de la salud mental y sus pacientes.