Pipe Bueno sorprende al cantar himno nacional en Clásico Mundial de Beisbol: "Echó la sal"

La música popular y el diamante del béisbol se cruzaron de una forma que nadie esperaba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El protagonista de esta historia no es un lanzador con una recta de 100 millas, sino el mismísimo Pipe Bueno, quien terminó siendo el blanco de todas las miradas y, para algunos, el responsable de un "mal de ojo" deportivo que tiene a la selección colombiana contra las cuerdas.

Todo comenzó con bombos y platillos en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico. La Major League Baseball (MLB) eligió al intérprete de "Tengo Ganas" para entonar el himno nacional de Colombia justo antes del debut contra la novena boricua.



Pipe, impecable en su presentación, se paró frente a miles de espectadores con el orgullo patrio a flor de piel. Sin embargo, la alegría duró poco.



Colombia cayó 5-0 en ese primer encuentro, y la "magia" del momento se transformó rápidamente en memes y señalamientos en redes sociales.

La creatividad de los internautas no tiene límites. Apenas las cuentas oficiales de la MLB publicaron las fotos de Pipe Bueno en el campo, los comentarios empezaron a llover "medio en broma y medio en serio".

La acusación era clara: le atribuyeron la famosa "sal" o mal augurio al cantante caleño debido al amargo inicio de la selección.

Frases como “Comenzaron fue perdiendo, ahora todo tiene sentido”, “Fue a salar esa mondá” y el ya clásico “Aparecieron las llaves”, inundaron las plataformas digitales.

Aunque muchos seguidores también salieron en su defensa felicitándolo por representar al país en un escenario de tal magnitud, el término "salado" quedó flotando en el ambiente deportivo.

Si el primer partido fue un trago amargo, el segundo no ayudó a limpiar la imagen de "amuleto invertido" que le pusieron a Pipe Bueno. Colombia se enfrentó a Canadá con la esperanza de revertir el camino, pero el resultado fue otra contundente derrota, esta vez por 8-2.

El partido empezó con una chispa de esperanza. Michael Arroyo logró avanzar a primera base e incluso se robó la segunda, pero la ofensiva nacional se quedó ahí, sin concretar carreras en la entrada inicial.

Los canadienses, en cambio, no perdonaron. En el segundo episodio, Owen Caissie conectó un jonrón que trajo dos carreras para los norteamericanos, marcando el inicio de una tarde gris para el pitcheo colombiano.

Hubo destellos de lucha. Tito Polo aprovechó un batazo de Arroyo para descontar en la tercera entrada, pero Canadá respondió de inmediato.

El lanzador Río Gómez no pudo contener la ofensiva rival, y a pesar de que Elkin Alcalá logró cerrar algunos innings sin recibir daño en la quinta entrada, los bates colombianos no capitalizaron los turnos con jugadores en base.

El panorama para la tricolor en el béisbol

La situación es crítica. Colombia se encuentra en el Grupo A, compartiendo espacio con potencias y rivales directos como Cuba, Puerto Rico y Panamá. Tras estas dos caídas iniciales, las aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda se han complicado seriamente.

Jugadores como Harold Ramírez intentaron empujar al equipo hasta el último out en la novena entrada, pero el dominio canadiense fue total.

Mientras la selección busca un milagro deportivo en sus próximos encuentros, la conversación en las calles y redes sigue dividida entre los análisis tácticos del juego y la curiosa coincidencia de la presencia de Pipe Bueno en la inauguración.

