Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: TRIBUTO A YEISON JIMÉNEZ
LESIÓN RICHARD RÍOS
ACCIDENTE CARRERA 68
YEISON JIMÉNEZ, HOMENAJE EN CORABASTOS
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Pipe Bueno frena en seco comentario que lo relaciona con fallecimiento de Yeison Jiménez

Pipe Bueno frena en seco comentario que lo relaciona con fallecimiento de Yeison Jiménez

El cantante de música popular reaccionó ante un comentario ofensivo de manera directa, dejando un mensaje breve que no paso por alto.

Pipe Bueno para en seco comentarios ofensivos referentes al fallecimiento de Yeison Jiménez
Yeison Jiménez y Pipe Bueno
Foto: Instagram de Pipe Bueno
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

En redes sociales, los artistas suelen recibir todo tipo de mensajes por parte de los usuarios. Algunos son de apoyo, otros de crítica y otros simplemente generan reacciones inesperadas. En ese contexto ocurrió un intercambio reciente que involucró al cantante Pipe Bueno, luego de que un comentario llamara su atención.

Todo sucedió en una publicación abierta, donde un usuario escribió un mensaje en el que mencionaba una supuesta “maldición” relacionada con el artista. El comentario fue visible para otros seguidores y provocó distintas reacciones entre quienes leían la conversación.

Puedes leer: Inquietante presagio que Yeison Jiménez contó a Pipe Bueno antes de partir: "Me voy a morir"

La supuesta "maldición" de Pipe Bueno cuando se toma fotos con otros artistas

El cantante Pipe Bueno reaccionó en redes sociales luego de que apareciera un comentario que lo incomodó, relacionado con una supuesta “maldición” que algunos usuarios mencionaron a raíz de fotografías que él se tomó con varios artistas del género popular.

El contexto del comentario parte de una idea que empezó a circular en redes sociales, donde algunas personas señalaron que Pipe Bueno se había tomado fotos con varios famosos que tiempo después fallecieron. Entre esos nombres apareció el de Yeison Jiménez, cuya partida generó un fuerte impacto en la música popular colombiana.

Te puede interesar

  1. Pipe Bueno, artista colombiano
    Pipe Bueno celebra Año Nuevo junto a su familia y amigos en lujoso yate
    Foto: redes sociales
    Farándula

    Pipe Bueno celebró inicio de año en lujoso yate junto a jugador de la Selección Colombia

  2. Yeison Jiménez y su avión
    Revelan posible video desde otro ángulo del accidente de Yeison Jiménez: cayó en picada
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Nación

    Revelan posible video desde otro ángulo del accidente de Yeison Jiménez: ¿cayó en picada?

A partir de esa coincidencia, un usuario escribió un mensaje insinuando que existía una “maldición” alrededor del cantante y que no se hiciera más fotos, relacionando las imágenes con hechos posteriores. Ese señalamiento fue el que provocó la molestia de Pipe.

Ante ese comentario, el artista decidió responder de manera directa desde su cuenta personal. Pipe Bueno escribió textualmente: “No me jodas la vida”. Esa fue la única respuesta que publicó frente a la insinuación.

Pipe Bueno para en seco a usuario irrespetuoso
Pipe Bueno, cantante de música popular
Foto: captura de pantalla de X

Publicidad

Te puede interesar

  1. Productor de Yeison Jiménez revela urgencia que tenía el cantante el día del accidente
    Productor de Yeison Jiménez revela urgencia que tenía el cantante el día del accidente
    Foto: Redes de Yeison Jiménez
    Farándula

    Productor de Yeison Jiménez revela urgencia que tenía el cantante el día del accidente

  2. Sale a la luz VIDEO de inquitante gesto de Yeison Jiménez en su último viaje
    Sale a la luz VIDEO de inquitante gesto de Yeison Jiménez en su último viaje
    Foto: Yeison Jiménez
    Farándula

    Sale a la luz VIDEO de inquitante gesto de Yeison Jiménez en su último viaje

Puedes leer: Jhonny Rivera revela la reacción de la esposa de Yeison Jiménez tras su muerte

Publicidad

El mensaje dejó ver el inconformismo del cantante ante una afirmación que él consideró ofensiva, especialmente porque vinculaba situaciones dolorosas con una persona que no tiene relación con esos hechos. La referencia hacia Yeison Jiménez, un colega cercano dentro del género, hizo que el comentario resultara aún más sensible.

Pipe Bueno no agregó explicaciones ni aclaraciones posteriores. Tampoco entró en una discusión con otros usuarios ni amplió su postura frente a la supuesta “maldición”. Su reacción se limitó a esa frase corta y directa. Después de ese intercambio, el cantante continuó usando sus redes sociales con normalidad.

Mira también: Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Pipe Bueno y Jessi Uribe cantaron juntos en homenaje a Yeison Jiménez

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Pipe Bueno

Muertes en accidentes

Muertes de famosos

Cantantes de musica popular

Chismes de famosos

Famosos colombianos

Redes sociales