Pipe Bueno frena en seco comentario que lo relaciona con fallecimiento de Yeison Jiménez

En redes sociales, los artistas suelen recibir todo tipo de mensajes por parte de los usuarios. Algunos son de apoyo, otros de crítica y otros simplemente generan reacciones inesperadas. En ese contexto ocurrió un intercambio reciente que involucró al cantante Pipe Bueno, luego de que un comentario llamara su atención.

Todo sucedió en una publicación abierta, donde un usuario escribió un mensaje en el que mencionaba una supuesta “maldición” relacionada con el artista. El comentario fue visible para otros seguidores y provocó distintas reacciones entre quienes leían la conversación.

La supuesta "maldición" de Pipe Bueno cuando se toma fotos con otros artistas

El cantante Pipe Bueno reaccionó en redes sociales luego de que apareciera un comentario que lo incomodó, relacionado con una supuesta “maldición” que algunos usuarios mencionaron a raíz de fotografías que él se tomó con varios artistas del género popular.



El contexto del comentario parte de una idea que empezó a circular en redes sociales, donde algunas personas señalaron que Pipe Bueno se había tomado fotos con varios famosos que tiempo después fallecieron. Entre esos nombres apareció el de Yeison Jiménez, cuya partida generó un fuerte impacto en la música popular colombiana.



A partir de esa coincidencia, un usuario escribió un mensaje insinuando que existía una “maldición” alrededor del cantante y que no se hiciera más fotos, relacionando las imágenes con hechos posteriores. Ese señalamiento fue el que provocó la molestia de Pipe.

Ante ese comentario, el artista decidió responder de manera directa desde su cuenta personal. Pipe Bueno escribió textualmente: “No me jodas la vida”. Esa fue la única respuesta que publicó frente a la insinuación.

El mensaje dejó ver el inconformismo del cantante ante una afirmación que él consideró ofensiva, especialmente porque vinculaba situaciones dolorosas con una persona que no tiene relación con esos hechos. La referencia hacia Yeison Jiménez, un colega cercano dentro del género, hizo que el comentario resultara aún más sensible.

Pipe Bueno no agregó explicaciones ni aclaraciones posteriores. Tampoco entró en una discusión con otros usuarios ni amplió su postura frente a la supuesta “maldición”. Su reacción se limitó a esa frase corta y directa. Después de ese intercambio, el cantante continuó usando sus redes sociales con normalidad.

