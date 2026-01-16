Productor de Yeison Jiménez revela urgencia que tenía el cantante el día del accidente

La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez ha dejado un vacío irreparable en la industria del entretenimiento y en el corazón de millones de seguidores que veían en él al máximo exponente de la nueva era de la música popular colombiana.

Sin embargo, más allá de la tragedia que cobró la vida de seis personas el pasado sábado 10 de enero, han surgido detalles estremecedores que pintan un panorama de lo que pudo ser el capítulo más glorioso en la trayectoria del "Aventurero".

Puedes leer: El gesto de Luis Alfonso sobre el ataúd de Yeison Jiménez: "Voy a ser un poco brusco"



En una reciente y emotiva entrevista concedida a Billboard, Georgy Parra, el cerebro musical detrás de los éxitos de Jiménez, decidió romper el silencio para compartir una verdad que había mantenido bajo reserva debido al impacto emocional del suceso.



Según las fuentes, ese fatídico sábado no era una fecha cualquiera en el calendario; estaba destinado a ser el día más decisivo para la carrera musical del artista.

La agenda de Yeison Jiménez para aquel 10 de enero de 2026 estaba marcada por una ambición sin precedentes.

Tras cumplir con un compromiso profesional en Cartagena, el cantante debía trasladarse a Medellín para una reunión que, según Parra, definiría el rumbo no solo de ese año, sino de toda su vida artística.

Puedes leer: Video habría anticipado día del fallecimiento de Yeison Jiménez; en concierto

Publicidad

En dicho encuentro, el equipo completo se disponía a tomar decisiones trascendentales y a escuchar el nuevo material discográfico que Jiménez preparaba para conquistar mercados internacionales.

Uno de los momentos más desgarradores del testimonio de Parra revela la determinación del cantante. Debido a retrasos logísticos, varios miembros de su equipo sugirieron la posibilidad de cancelar la reunión en la capital antioqueña.

Publicidad

La respuesta de Yeison fue tajante y llena de entusiasmo: "No, yo llego". Las fuentes relatan que el artista se encontraba en un estado de felicidad absoluta y ansiedad positiva, consciente de que estaba a punto de dar un salto cualitativo en su profesión.

Lamentablemente, ese vuelo que buscaba consolidar un sueño terminó en una caída en picada que apagó su voz de forma inmediata.

El legado de Jiménez no se limitaba a un solo estilo; su propuesta era una sofisticada fusión de vallenato, ranchera y corridos, cargada de letras que conectaban profundamente con el amor, el desamor y la cultura de la fiesta.

Su ascenso meteórico lo llevó a hitos históricos, como su primer concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde deleitó a miles de personas en una puesta en escena que Parra recuerda con especial nostalgia.

En aquel escenario, en medio de la multitud, Yeison se detuvo para gritarle a su productor un sincero "Te amo", un recuerdo que hoy permanece grabado en la memoria de su equipo.

Publicidad

La partida de Yeison Jiménez se suma ahora a la oscura lista de leyendas de la música cuyas vidas fueron segadas por accidentes aéreos, compartiendo un destino similar al de figuras como Carlos Gardel, Jenni Rivera y Pedro Infante.

A pesar de la interrupción abrupta de sus planes y promesas, el consenso entre quienes lo conocieron, incluido su productor, es que el artista ya ha trascendido a la categoría de leyenda.

Publicidad

Mira también: La letra que Yeison Jiménez le regaló a Jhon Alex y hoy muchos cantan; es un éxito