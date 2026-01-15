Publicidad

Yeison Jiménez en El Campín: empresario se pronuncia sobre el futuro del concierto

Yeison Jiménez en El Campín: empresario se pronuncia sobre el futuro del concierto

La incertidumbre de los fanáticos alrededor del evento en Bogotá sigue abierta, mientras la organización empieza a dar señales sobre el camino que podría tomar el concierto.

Lo que podría pasar con el concierto de Yeison Jiménez en El Campín
Concierto de Yeison Jiménez
Foto: Instagram de Yeison Jiménez
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

El concierto que Yeison Jiménez tenía programado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, sigue generando preguntas entre sus seguidores y el público en general.

Ante la incertidumbre, uno de los empresarios responsables del evento se pronunció para aclarar cuál será el destino de la presentación que estaba prevista como uno de los hitos más importantes de la música popular colombiana.

Puedes leer: Destapan dato alarmante tras la muerte de Yeison Jiménez; cifras generan inquietud

¿Qué va a pasar con el concierto de Yeison Jiménez en El Campín?

Según explicó el organizador a un medio de comunicación, el espectáculo no desaparecerá del calendario. La intención es mantener el evento, pero con un enfoque distinto al inicialmente planeado.

La propuesta actual contempla la realización de un homenaje que permita reconocer la trayectoria artística de Yeison Jiménez y el impacto que dejó en el género popular, siempre bajo el respeto y la prudencia.

El empresario señaló que la decisión final se tomará luego de dar un tiempo razonable a la familia y al entorno cercano del cantante.

En ese sentido, indicó que cualquier anuncio definitivo se comunicará cuando existan condiciones adecuadas para avanzar con el proyecto, tanto a nivel emocional como logístico. El objetivo, según explicó, consiste en evitar decisiones apresuradas y actuar con responsabilidad frente al público.

El concierto en El Campín representaba un momento clave en la carrera de Yeison Jiménez, ya que se trataba de un escenario emblemático en la capital del país.

La expectativa alrededor del evento era alta, con una importante venta de entradas y una producción de gran formato que reunía a miles de asistentes. Por esa razón, los organizadores consideran fundamental honrar ese esfuerzo y el significado que tenía para el artista.

De acuerdo con la información entregada, el homenaje podría incluir la participación de varios intérpretes del género popular, quienes compartirían escenario para recordar el legado musical del cantante.

Puedes leer: Yeison Jiménez le confesó a Alan Ramírez qué haría si su vida llegara a su fin: “En un avión”

Sin embargo, hasta el momento no existen nombres confirmados ni una estructura definitiva del espectáculo, ya que todo dependerá del avance de las conversaciones internas y del consenso con las personas cercanas a Jiménez.

En cuanto a las boletas adquiridas, la organización aseguró que se informará oportunamente a los asistentes sobre las condiciones del evento, los cambios que se realicen y las alternativas disponibles.

El compromiso, según el empresario, consiste en mantener una comunicación clara con el público y garantizar transparencia en cada etapa del proceso.

Mira también: Lo que realmente pasó con Luis Alberto Posada durante el homenaje a Yeison Jiménez

