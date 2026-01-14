Reconocida vidente aclara si Yeison Jiménez llegó a sentir dolor antes de fallecer

Una clarividente colombiana, Ayda Luz Valencia, compartió su versión sobre lo ocurrido en el accidente aéreo en el que viajaba el cantante Yeison Jiménez y otras personas, según un video difundido en sus redes sociales.

En declaraciones públicas, Valencia aseguró que ninguno de los ocupantes de la aeronave experimentó dolor físico consciente tras el impacto inicial, porque, según su interpretación espiritual, perdieron la vida de forma inmediata en el primer golpe.

Vidente habla sobre el fallecimiento de Yeison Jiménez

En sus palabras: “Yo estaba a unos 10 o 15 minutos del lugar donde ocurrió y pide automáticamente conectarme con ellos… Puedo comentarles a través de esa canalización que fue inmediata”.



Valencia explicó que su testimonio se basa en una percepción que, según dice, obtuvo al conectarse energéticamente con quienes iban a bordo.



Indicó que, en su experiencia, el accidente fue repentino y que tanto el artista como sus acompañantes no alcanzaron a estar conscientes durante el incendio de la aeronave que siguió al impacto.

“Luego, cuando ocurre el incendio, afortunadamente ellos no estaban vivos para que sufrieran como todo lo que implica un incendio de esa magnitud”, agregó la clarividente.

¿Quién es Ayda Luz Valencia?

La vidente es conocida en Colombia por ofrecer interpretaciones espirituales de eventos de alto impacto público y por su presencia en programas de entretenimiento y redes sociales.

En esta ocasión, su testimonio provocó diversas reacciones entre seguidores del cantante y usuarios en plataformas digitales, donde algunos comentaron sobre la posibilidad de que una experiencia espiritual pueda ofrecer consuelo en momentos de dolor y otros de que la mujer se aprovecha de la situación.

"Que bueno que no sufriero y que Dios los tenga en su santo reino a todos" o "Se conecto por Bluetooth automáticamente".

Es importante señalar que estas declaraciones de Valencia corresponden a una visión de carácter espiritual y no reemplazan las investigaciones oficiales que realizan las autoridades aeronáuticas.

El accidente en el que viajaba el artista se produjo cuando la aeronave despegó desde el aeródromo de Paipa, Boyacá, con destino a Marinilla, Antioquia para una presentación musical.

Según informes oficiales, la aeronave tuvo un breve desplazamiento en el aire antes de colisionar con el terreno, lo que resultó en la pérdida de todas las personas a bordo.

