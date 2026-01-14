La música popular en Colombia atraviesa un duro momento tras el accidente aéreo ocurrido el pasado sábado 10 de enero en Paipa, Boyacá, que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez y de varios integrantes de su equipo de trabajo. Cuando se preparaba para una presentación en Marinilla, Antioquia.

Mientras el país se prepara para un homenaje masivo, la familia del artista realizó una ceremonia privada en el norte de Bogotá, donde se conocieron los primeros detalles del féretro que guarda los restos del intérprete. Por lo cual, Lina Jiménez, hermana del cantante, compartió a través de sus redes sociales una fotografía del féretro que conmovió a sus seguidores.

En la foto compartida por Lina, se puede evidenciar que el ataúd de Yeison Jiménez permaneció cerrado, pero sobre él se dispusieron elementos que marcaron su identidad artística como era su característico sombrero negro, el mismo que lo acompañó en innumerables escenarios y videos musicales.



Sumado a esto, el féretro estaba adornado con una fotografía pequeña y otra de gran tamaño donde se veía al artista montado en su caballo, una de sus grandes pasiones. Este gesto recordó su canción ‘El mejor caballo’, cumpliendo simbólicamente su sueño de estar rodeado de estos animales incluso en su partida.

“Yo voy a pensar que estás de gira y que volverás a casa con tu familia, con nosotros que tanto te amamos. No demores, Yei, que te estamos extrañando mucho”, escribió en sus redes sociales con la foto del ataúd de su hermano.

Así es el ataúd de Yeison Jiménez en su velorio: un detalle característico sorprendió Foto: imagen tomada de @linajimenez.g

¿Cómo será la despedida de Yeison Jiménez?

Tras la despedida, el equipo del artista y sus allegados confirmaron que el cierre de las honras fúnebres será un acto abierto para sus fieles seguidores, el cual será desarrollado en el Movistar Arena de Bogotá este miércoles 14 de enero.

Por lo cual, se conoció que la logística para este último adiós público incluye dos jornadas de ingreso:

• Primera jornada: De 12:00 m. a 4:00 p. m..

• Segunda jornada: De 6:00 p. m. a 10:00 p. m..

La organización de este homenaje ha enfatizado que el acceso es completamente gratuito y ha alertado a la ciudadanía sobre posibles estafas con la venta de boletería. Entre las restricciones para el ingreso se encuentran ser mayor de 16 años, asistir acompañado y la prohibición total de consumo o venta de alcohol, así como el ingreso de alimentos o velas.

