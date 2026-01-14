Sebastián Ayala rinde homenaje a Yeison Jiménez; graban momento en el que se 'manifestó'

La música popular colombiana atraviesa uno de sus capítulos más oscuros tras la repentina pérdida de Yeison Jiménez. A sus escasos 34 años, el intérprete de éxitos como "Bendecida" vio interrumpida su trayectoria el pasado 10 de enero de 2026.

Lo que comenzó como un desplazamiento habitual hacia un compromiso artístico, terminó en una tragedia que hoy enluta a millones de seguidores en todo el país.

El siniestro ocurrió en el departamento de Boyacá, cuando la aeronave bimotor en la que se movilizaba el cantante se precipitó a tierra, quedando completamente calcinada tras el impacto.



En este evento no solo perdió la vida el artista; junto a él fallecieron otras cinco personas, incluyendo a su mánager, Jefferson Osorio, el fotógrafo Weisman Mora, el piloto y otros integrantes de su equipo de trabajo.



Las autoridades aún trabajan para esclarecer las causas exactas de este accidente que ha conmocionado a la industria del entretenimiento.

Mariposa interrumpió el tributo de Sebastián Ayala

Mientras el país asimila la noticia, un evento ocurrido durante un homenaje póstumo se ha vuelto viral en las plataformas digitales, alimentando la esperanza y la fe de sus fanáticos.

El cantante Sebastián Ayala, amigo cercano de Jiménez, decidió rendirle un tributo interpretando el tema “Qué tonto soy”, una colaboración que ambos compartieron en vida.

Publicidad

Fue en ese momento, justo cuando la melancolía inundaba el escenario, que un detalle inesperado captó la atención de los asistentes: una mariposa apareció de la nada en el escenario. Para muchos de los presentes y para miles de internautas que han visto el video, este no fue un hecho fortuito.

En la simbología espiritual, la mariposa representa la transformación y el tránsito del alma.

Publicidad

Los seguidores del fallecido artista no tardaron en inundar las redes con mensajes asegurando que se trataba de una manifestación de Yeison acompañando a su colega en el concierto de San Juanito.

"La mariposa tal vez se le presentó porque sabe que viene de muy abajo, como él, y quiere verlo llevar en alto el nombre de la música regional colombiana", comentó un usuario, reflejando el sentimiento de una comunidad que se niega a dejar ir el legado del ídolo de Manzanares.

El último adiós a Yeison Jiménez estuvo cargado de la esencia que lo caracterizó en vida. Su féretro fue decorado con su emblemático sombrero y elementos que evocaban su pasión por los caballos, reflejando el origen humilde y la cultura caballista que siempre defendió.

Antes del accidente, el artista había calificado su presentación en Málaga, Santander, como algo "mágico", palabras que hoy resuenan como una despedida involuntaria de sus escenarios.

El vacío que deja Yeison Jiménez es profundo. Tenía previsto presentarse en Marinilla, Antioquia, la misma noche del accidente, lugar donde finalmente se guardó un minuto de silencio en su honor.

Mira también: Vidente predijo fallecimiento de Yeison Jiménez en 2026; este es el video de su anuncio