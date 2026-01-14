Publicidad

Transmisión EN VIVO del homenaje de Yeison Jiménez desde el Movistar Arena de Bogotá

Transmisión EN VIVO del homenaje de Yeison Jiménez desde el Movistar Arena de Bogotá

Tras el accidente aéreo que silenció su voz el pasado sábado 10 de enero, miles de seguidores se congregan en la capital para rendir un homenaje que podrá seguirse en tiempo real.

Foto: Redes sociales Yeison Jiménez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

El vacío que deja Yeison Jiménez en la música popular es incalculable. El artista, que a sus 34 años se había consolidado como un ídolo de masas, falleció en un siniestro en Boyacá mientras se dirigía a cumplir compromisos profesionales en Antioquia.

Hoy, martes 13 de enero de 2026, el país tiene la oportunidad de despedirlo en una jornada cargada de nostalgia, flores y sus canciones más emblemáticas.

Desde las 10:00 de la mañana, las puertas del Movistar Arena en Bogotá se abrieron para recibir a una marea humana de fanáticos, colegas y amigos.

El recinto ha sido dispuesto como una cámara ardiente masiva, permitiendo que el público se acerque al féretro del intérprete de "Vete" para darle el último adiós antes de su sepultura definitiva.

Transmisión de homenaje a Yeison Jiménez

Para aquellos que no pudieron desplazarse hasta la capital colombiana, se ha dispuesto una cobertura especial para que nadie se quede fuera de este tributo póstumo.

La transmisión oficial de este homenaje se podrá seguir a través de la página oficial de la Emisora La Kalle.

La Kalle acompañó la carrera del artista desde sus inicios y estará cubriendo el evento durante todo el día hasta que finalice la ceremonia, permitiendo que los seguidores de Jiménez en todo el mundo se conecten al minuto a minuto del funeral.

Se prevé que varios artistas destacados del género popular y regional hagan presencia en la tarima del Movistar Arena para cantar en honor a su colega.

Figuras como Jessi Uribe, Luis Alfonso y Pipe Bueno, quienes ya han manifestado su profundo dolor en presentaciones previas, podrían unirse en un coro masivo para entonar los himnos que Yeison dejó como legado.

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez?

La tragedia que originó este luto nacional ocurrió la tarde del 10 de enero, cuando la avioneta Piper Navajo PA-31, con matrícula N325FA, se precipitó a tierra poco después de despegar del aeropuerto de Paipa.

En el accidente perdieron la vida seis personas en total: el cantante, su mánager Óscar Marín, su representante Jefferson Osorio, el productor visual Juan Manuel Rodríguez, el fotógrafo Weisman Mora y el piloto, el capitán Hernando Torres.

La investigación sobre las causas del siniestro sigue en curso, analizando hipótesis que van desde fallas técnicas en los motores hasta el fenómeno de pérdida de sustentación o "stall".

Sin embargo, más allá de los peritajes técnicos, lo que hoy impera es el sentimiento de una nación que recuerda al hombre que pasó de ser un humilde vendedor de aguacates en Corabastos a llenar el Estadio El Campín y convertirse en una leyenda eterna.

Tras la ceremonia pública en el Movistar Arena, el cuerpo de Yeison Jiménez será trasladado al cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá.

En un gesto que ha conmovido a sus seguidores, se confirmó que el artista será sepultado junto a Óscar Marín, su mánager y amigo personal, simbolizando la unión que mantuvieron hasta el último segundo de vida.

